Fondo de inversión Visum finalizó una nueva recompra de títulos participativos por $30.000 millones

El Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario (FICI) Visum Rentas Inmobiliarias, administrado por la comisionista de bolsa BTG Pactual, dio a conocer que finalizó la adjudicación de su más reciente oferta pública de readquisición de unidades de participación.
Este proceso permitió a los inversionistas vender voluntariamente sus unidades en condiciones de mercado. Como resultado de la operación, el monto total readquirido ascendió a $ 30.000 millones, equivalente al 2,36 % del patrimonio del Fondo.
La transacción fue realizada a través del Mercado Electrónico Colombiano (MEC) de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), mediante el mecanismo de construcción de libro de ofertas.
Adicionalmente, Visum ya había hecho la distribución de redenciones (redención parcial y anticipada de unidades) del primer trimestre del 2026, realizada en febrero, por un valor de $12.745 millones, equivalente al 1 % del patrimonio del fondo a cierre de 2025.
Detalles de la transacción
Luisa González, Head of Real Estate de Visum Capital, indicó que “esta operación es reflejo de una gestión activa, disciplinada y alineada con los intereses de nuestros inversionistas. Seguiremos fortaleciendo mecanismos que nos permitan maximizar el valor del portafolio y consolidar al FICI Visum como referente en el mercado inmobiliario colombiano”.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, afirmó: “Operaciones como la adelantada por FICI Visum, administrado por BTG Pactual, son una muestra de la evolución del mercado inmobiliario dentro del mercado de capitales colombiano, al incorporar mecanismos que fortalecen la liquidez y promueven una gestión activa de los vehículos de inversión”
La readquisición hace parte del proceso para entregar valor a sus inversionistas a través de distribuciones y recompras, apalancadas en los excedentes operativos generados por el portafolio y en una disciplina activa de gestión de activos.
En particular, esta estrategia contempla el reciclaje de capital, mediante la venta de activos que reflejan su valor justo de mercado, permitiendo optimizar la estructura del portafolio.
Según indicó la compañía, esta operación constituye un hito relevante para el fondo, al fortalecer los mecanismos de liquidez para sus inversionistas y “evidenciar una ejecución activa, disciplinada y alineada con la dinámica del mercado, ratificando su capacidad para llevar a cabo operaciones estratégicas que contribuyen a la eficiencia financiera y a la generación de valor en el largo plazo”.