Noticias del mercado financiero Noticias económicas importantes Noticias empresariales

Visum Capital, gestor inmobiliario de BTG Pactual, realizó importante transacción en el sector logístico: esto se sabe  

De acuerdo con la firma, en los últimos tres años se han concretado operaciones por más de $720.000 millones.

Por: -
BTG Pactual
Visum Capital es el gestor de activos alternativos inmobiliarias de BTG Pactual. Imagen: Valora Analitik.

Compártelo en:

Visum Capital, gestor de inversión de activos alternativos inmobiliarios de BTG Pactual en Colombia, anunció la venta del Centro de Distribución (CEDI) Future, uno de los activos logísticos más relevantes del mercado en el país.

El CEDI Future es un centro logístico arrendado a largo plazo a Falabella en el corredor de la Calle 80, en la sabana de Bogotá. Fue estructurado y desarrollado por Visum en 18 meses y finalizado en 2024.

Con esta transacción, Visum consolida un cierre exitoso del ciclo integral del proyecto, es decir: estructuración, desarrollo, estabilización y desinversión. La operación fue ejecutada a través del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Inmobiliario Visum Rentas Inmobiliarias.

De acuerdo con la firma, esta operación representa una de las transacciones más destacadas del sector en 2025 “y respalda la solidez de los procesos de valoración, gestión y ejecución de Visum Capital sobre su portafolio”.

Para Luisa González, CEO de Visum Capital, “la venta del CEDI Future no solo confirma nuestra capacidad para desarrollar y gestionar activos logísticos de alto impacto. Demuestra que en Visum somos capaces de administrar el ciclo completo de los activos, generando en cada etapa valor tangible para nuestros inversionistas y consolidando la ejecución de nuestra estrategia como gestor líder en el mercado”.

Luisa González es nombrada nueva CEO del gestor de inversión Visum Capital
Luisa González, CEO del gestor de inversión Visum Capital. Foto: cortesía Visum Capital

Detalles de la venta de estos activos

Según afirmó la compañía, la venta de este centro de distribución fortalece varios pilares de la estrategia de Visum Capital y del FIC, entre los que se destaca la generación de valor para los inversionistas, priorizando la generación de flujo de caja distribuible y la liquidez, mediante desinversiones por encima del valor en libros.

Sobre este punto, se resaltó que en los últimos tres años se han concretado operaciones por más de $720.000 millones.

Además, se reconoció el impulso al reciclaje de capital, permitiendo reinvertir en activos logísticos de alta calidad y alineados con las tendencias del mercado; así como el desapalancamiento del vehículo, “fortaleciendo la estructura financiera en un contexto de volatilidad y potenciales incrementos en tasas”.

Otro de los pilares tiene que ver con el mayor dinamismo en el mercado secundario, mediante estrategias de readquisición de títulos y optimización del flujo de caja para los inversionistas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: BTG Pactual
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar