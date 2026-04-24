Primicia | Se inician oficialmente las obras de ampliación del aeropuerto de Rionegro: así será su intervención

Valora Analitik conoció en primicia que este viernes, 24 de abril, comenzaron oficialmente las obras de ampliación del aeropuerto de Rionegro.
Los trabajos, que estaban previstos para arrancar el 28 de abril, se adelantaron unos días frente al cronograma fijado por la Agencia Nacional de Infraestructura para el José María Córdova.
Según la entidad, estas obras hacen parte de un plan de intervenciones orientado a fortalecer la capacidad operativa de la terminal aérea que sirve a Medellín y Antioquia.
Asimismo, se ha indicado que el plazo estimado para la ejecución de las obras es cercano a los 12 meses. En ese sentido, y de cumplirse el cronograma previsto, se proyecta que las intervenciones concluyan en abril de 2027.
¿Cómo serán las obras de ampliación del Aeropuerto de Rionegro?
Entre las obras proyectadas se contempla la ampliación del sistema de manejo de equipaje (BHS), mediante la incorporación de nuevas bandas transportadoras y equipos de inspección. Con esta intervención se busca agilizar el procesamiento del equipaje y reducir los tiempos de despacho.
Asimismo, se habilitarán posiciones adicionales de check-in con el fin de disminuir las filas y optimizar el flujo de usuarios, especialmente durante los periodos de mayor afluencia.
La intervención también incluye la reconfiguración de los filtros de seguridad, lo que permitirá mejorar el acceso de los pasajeros, tanto en vuelos nacionales como internacionales, y facilitar su tránsito hacia las zonas de embarque.
Por otra parte, se ampliarán las áreas destinadas a filas y se instalarán nuevos equipos de rayos X para fortalecer la eficiencia de los controles. La sala de espera será objeto de una ampliación en su capacidad, junto con la adecuación de los servicios sanitarios y otros ajustes orientados a mejorar las condiciones operativas y la atención a los usuarios en este aeropuerto.