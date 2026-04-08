Ampliación del aeropuerto de Rionegro ya tiene fecha de inicio: Así serán las obras clave que se ejecutarán

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, avanza en la ejecución de un plan de intervenciones orientado a fortalecer la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia. Estas acciones responden al incremento sostenido en la demanda de pasajeros y buscan optimizar los tiempos de atención, así como mejorar las condiciones del servicio en vuelos nacionales e internacionales.
El conjunto de obras contempla ajustes en varios frentes estratégicos. En primer lugar, se proyecta la ampliación del sistema de manejo de equipaje (BHS), mediante la incorporación de nuevas bandas transportadoras y equipos de inspección. Esta intervención permitirá agilizar el procesamiento de maletas y reducir los tiempos asociados a su entrega y despacho. De manera complementaria, se prevé la habilitación de posiciones adicionales de check-in, con el propósito de disminuir las filas y facilitar el flujo de usuarios durante los periodos de mayor afluencia.
En materia de seguridad, el proyecto incluye la reconfiguración de los filtros para pasajeros en zonas nacionales e internacionales. Esta adecuación contempla la ampliación de las áreas de fila y la instalación de nuevos equipos de rayos X, con lo cual se busca hacer más eficientes los controles sin afectar los estándares exigidos. Asimismo, se realizarán mejoras en las salas de espera, que incluyen el aumento en la disponibilidad de sillas, la adecuación de servicios sanitarios y la optimización de los espacios destinados a los viajeros.
De acuerdo con la información oficial, el 26 de marzo se suscribió el otrosí correspondiente a la modificación del contrato de interventoría. El inicio de las obras está previsto para el 28 de abril, con un plazo estimado de ejecución cercano a los 12 meses, lo que proyecta su finalización hacia abril de 2027.
¿Cuáles serán las obras en los puntos claves que tendrá el aeropuerto de Rionegro?
Entre las intervenciones más relevantes se encuentra la construcción de una nueva sala de embarque remoto, que permitirá ampliar la capacidad del terminal mediante la incorporación de puertas adicionales. A esto se suma el desarrollo de un edificio especializado para el manejo de equipaje, dotado con infraestructura que facilitará las operaciones logísticas. También se contempla la implementación de filtros independientes para equipaje sobredimensionado, con el fin de atender una necesidad que actualmente no cuenta con un proceso diferenciado.
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El proyecto incluye, además, la adecuación de las zonas de inmigración y emigración, donde se instalarán nuevos módulos biométricos para aumentar la capacidad de atención. Igualmente, se prevé la puesta en funcionamiento de un centro de conexiones que permitirá mejorar la articulación entre vuelos y optimizar los tiempos de tránsito de los pasajeros.
En cuanto a la operación aérea, se contempla la incorporación de nuevas posiciones de estacionamiento para aeronaves, lo que incrementará la capacidad del aeropuerto para atender vuelos de manera simultánea. Estas plataformas estarán diseñadas para facilitar operaciones remotas, contribuyendo así a la descongestión de las áreas principales del terminal.
La inversión destinada a estas intervenciones asciende a más de $400.000 millones, recursos que permitirán consolidar una infraestructura más eficiente y acorde con el crecimiento del tráfico aéreo en el país.