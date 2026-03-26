Gobierno Petro aprueba millonaria inversión para el aeropuerto de Rionegro y otras cinco terminales de Colombia

La modernización aeroportuaria en Colombia contará con una inversión significativa. Así lo informaron el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidades que anunciaron que, con recursos por $167.000 millones, se fortalecerá la capacidad operativa y se ejecutarán obras de mejoramiento en seis aeropuertos ubicados en el centro y norte del país.
De acuerdo con las entidades, los trabajos se desarrollarán a través del concesionario encargado, lo que permitirá agilizar la ejecución sin necesidad de modificar el contrato vigente, cuya duración se extiende hasta 2032. Este esquema busca optimizar los tiempos de intervención y garantizar la continuidad de los proyectos en marcha.
En este plan de inversión, el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Rionegro, concentrará la mayor parte de los recursos. Actualmente, esta terminal aérea moviliza cerca de 14 millones de pasajeros al año, cifra que supera su capacidad instalada, estimada en 11 millones. Por ello, el objetivo es ampliar su infraestructura para que pueda atender hasta 17 millones de pasajeros anuales, en respuesta al crecimiento sostenido de la demanda aérea en el país.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó la importancia de esta inversión para el desarrollo del sector. “Cada vez más colombianos están volando y nuestra infraestructura tiene que estar a la altura de esa realidad. Con esta inversión estamos ampliando capacidad, mejorando la experiencia de los viajeros y fortaleciendo la conectividad del país”, afirmó.
¿Qué modernizaciones tendrán los aeropuertos?
El plan contempla una serie de intervenciones orientadas a optimizar la operación y mejorar la atención a los usuarios. Entre las principales acciones se incluyen la adecuación de las zonas de check-in, la modernización de los sistemas de manejo de equipaje, el fortalecimiento de los controles de seguridad, así como la ampliación de salas de espera y áreas de embarque. También se prevén mejoras en los procesos migratorios, con el fin de reducir tiempos de atención y facilitar el tránsito de pasajeros.
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Adicionalmente, se contempla la construcción de nuevas plataformas y un centro de conexiones que contribuirá a hacer más eficiente la operación aérea en estas terminales.
Además del aeropuerto de Rionegro, el plan incluye intervenciones en las terminales de Quibdó, Carepa, Montería y Corozal. En estos aeropuertos se adelantarán trabajos de pavimentación, adecuación de infraestructura y fortalecimiento de las condiciones de seguridad aérea. Según lo informado, se trata de obras que no se realizaban desde hace más de una década y que ahora se reactivan para atender las necesidades actuales del transporte aéreo en Colombia.