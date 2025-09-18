Viviendas usadas se valorizan 9,7 % en 2025: así está el mercado inmobiliario

Aunque la vivienda nueva mantiene el liderazgo en ventas, el mercado de vivienda usada viene consolidándose como una opción atractiva para los colombianos, gracias a su mejor relación entre precio y metros cuadrados, la posibilidad de entrega inmediata y la ubicación en barrios estratégicos.
De acuerdo con el más reciente análisis de Ciencuadras.com, la vivienda usada muestra una valorización destacada en 2025: las casas registraron un incremento de 9,7 % en sus precios y los apartamentos un 5,2 % en el primer semestre del año.
“Estamos viendo un cambio interesante en la demanda: más familias y compradores están volviendo a mirar la vivienda usada, porque ofrece beneficios inmediatos. No solo se trata de precio, también de la posibilidad de vivir en zonas con movilidad, colegios y comercio ya consolidados”, explicó Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras.com
Factores que impulsan el interés por la vivienda usada
- Accesibilidad: el ticket de entrada es menor frente a la obra nueva.
- Tiempo: se evita la espera de construcción, lo que resulta clave para quienes arriendan y buscan mudarse pronto.
- Ubicación: hay más oferta en sectores centrales donde casi no se lanzan proyectos nuevos.
- Oportunidad de negociación: desde ajustes en precio hasta incluir reparaciones o mobiliario en la compra
Asimismo, a corte de septiembre de 2025, Bogotá lidera la oferta de vivienda usada con el 27,17 % de los anuncios, seguida por Medellín con 19,36 %, Cali con el 11,78 % y Barranquilla con el 10,81 %. La configuración de esta oferta corresponde a factores como la demanda de vivienda en cada ciudad y la disponibilidad de inmuebles en zonas estratégicas.
Una tendencia que se expande por las regiones
El mercado también refleja una diversificación geográfica. Ciudades como Cali, Barranquilla, Manizales y Rionegro han ganado participación en la oferta inmobiliaria del primer semestre de 2025.
“Hoy no solo hablamos de Bogotá, Medellín y Cali. Vemos un auge en ciudades intermedias y regiones como el Eje Cafetero, Santander, la Sabana de Bogotá y el Oriente Antioqueño. Allí hay muy buenas oportunidades de inversión y ciudades con mejor calidad de vida en zonas mucho más amplias”, agregó el gerente.
Recomendación para compradores
Es el momento de aprovechar las condiciones actuales de tasas hipotecarias, que han bajado más de tres puntos en el último año, y explorar opciones en barrios consolidados que ofrecen valorización y rentabilidad.
En lo corrido de 2025, la vivienda usada ha mostrado un comportamiento favorable en su valorización en pesos: el precio promedio de los apartamentos pasó de $380 millones a $400 millones, con una valorización del 5,26%, mientras que las casas aumentaron de $670 millones a $735 millones, lo que representa una valorización del 9,7 %.
“Ahora, la vivienda usada no solo es más accesible, sino también más rentable para inversionistas y familias. Nuestra invitación es a tomar decisiones con información y acompañamiento experto”, concluyó Torres.