Tras el establecimiento de Estados Unidos (EE. UU.) en Venezuela, el transporte aéreo a ese país -que se interrumpió en un momento por las tensiones con Nicolás Maduro– vuelve a retomar su curso.
Desde Colombia, hay actualmente cinco empresas que están operando semanalmente hacia ese país, tres de ellas venezolanas (Avior, Láser y Turpial) y dos colombianas: la low cost Wingo y la estatal, Satena.
El dinamismo del mercado aéreo de los dos países ha crecido exponencialmente tanto así que, de acuerdo con las cifras de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el total de pasajeros a bordo hacia Venezuela se incrementó un 11 % el año pasado, cerrando con 146.012 registros.
Los trayectos que se ofrecen hoy son específicamente hacia las ciudades de Caracas y Valencia desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y el José María Córdova de Rionegro, en Medellín.
En este contexto, es importante resaltar que Valencia ha logrado posicionarse entre los intereses de los colombianos, pues el número de personas volando hacia esta ciudad ubicada al oeste de la capital venezolana ha aumentado 63 %, con más de 7.694 viajeros. En línea con lo anterior, el trayecto Bogotá-Caracas culminó 2025 con 124.904 personas, 20,5 % más que el mismo periodo del año anterior
La misma situación no ocurrió, sin embargo, con la ruta entre Medellín y Caracas, la cual se redujo 39 %, con 13.414 pasajeros.
De no ser por esta caída, la conectividad aérea hacia Venezuela -medida en número de pasajeros- habría crecido 22 %.
Estos son los vuelos actuales a Venezuela
Según los registros de la Aerocivil, las personas que viajen a Venezuela desde Colombia pueden encontrar trayectos disponibles prácticamente toda la semana.
Hacia Caracas, Láser y Wingo se intercalan en la oferta que va todos los días, excepto los jueves; mientras que las empresas volando a Valencia son Turpiales y Satena, con vuelos los jueves, viernes y domingo.
Avianca y Latam Airlines, que mantenía operación a Venezuela, frenaron su llegada a ese país luego de que a finales de noviembre la autoridad aérea venezolana suspendiera los permisos de operación en el territorio por la entonces tensión con Nicolás Maduro.
Puntualmente, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de ese país revocó las licencias de operación -además de las dos empresas mencionadas anteriormente- a otras internacionales como Iberia, GOL y Turkish hasta febrero de este año.
Lo cierto es que 2025 cerró con más de 190.000 sillas ofertadas al mercado venezolano por parte de varias empresas comerciales y se espera que este año continúe el dinamismo, ahora con el cambio en las condiciones políticas que se vive en el país.