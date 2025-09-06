Weber abrirá segunda tienda en Medellín con inversión cercana a los $400 millones

Weber, líder mundial en parrillas y accesorios premium, anuncia la apertura de su nueva tienda en El Retiro, en la ciudad de Medellín, con una inversión cercana a los $400 millones.
Cabe resaltar que, con esta apertura, Weber suma su tienda número tres en Colombia y completa 17 en Latinoamérica. Esta sería la segunda tienda de experiencias Weber ubicada en Medellín, pues en el 2024 hizo la apertura en el centro comercial Le Mont.
Según informaron, la nueva tienda contará con un área de 235 metros cuadrados, donde ofrecerá casi 300 productos que incluyen parrillas, accesorios y soluciones inteligentes para asar. Sus parrillas están diseñadas con distintos mecanismos de cocción, donde se incorporan modelos eléctricos, a gas con control preciso y tecnología GS4 y hasta clásicos asadores a carbón que conservan el sabor tradicional.
Propuesta de valor de la nueva tienda de Weber
Desde Weber explicaron que los visitantes de la tienda encontrarán:
- Tecnología de punta con parrillas inteligentes Weber Connect.
- Calidad premium en productos diseñados para durar y adaptarse a diversos espacios.
- Eventos experienciales como talleres, demostraciones culinarias y encuentros gastronómicos liderados por chefs reconocidos.
- Una invitación a vivir el asado como un estilo de vida, compartido con familiares, amigos y amantes de la buena cocina.
Weber busca fortalecer su presencia en una región clave para el crecimiento del negocio, por lo que informaron que la apertura de esta nueva tienda “solo es el comienzo de una serie de acciones pensadas”.