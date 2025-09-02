Tiendas ARA lanzó promociones de electrodomésticos: Televisores de alta calidad desde $529.000

Tiendas ARA ha consolidado una trayectoria de crecimiento relevante en Colombia, posicionándose como una de las principales cadenas del sector retail.
Esta compañía, fundada en Portugal en 1967 por la familia Jerónimo Martins, inició operaciones en el país en 2013 con una propuesta enfocada en ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Con el paso de los años, la aceptación entre los consumidores colombianos ha sido significativa, lo que se refleja en su expansión a más de 1.227 establecimientos distribuidos en 400 municipios.
El modelo de negocio de ARA se ha caracterizado por combinar cercanía con el consumidor y una estrategia de precios accesibles. Inicialmente, la cadena centró su operación en la comercialización de alimentos, artículos de uso cotidiano y productos de marcas propias. Sin embargo, en los últimos años ha diversificado su portafolio con la incorporación de categorías adicionales, entre ellas la de electrodomésticos, lo que le ha permitido ampliar su alcance y responder a nuevas necesidades del mercado.
En este proceso de diversificación, uno de los segmentos que ha tomado fuerza es el de televisores inteligentes, productos que se han integrado tanto a los catálogos virtuales disponibles en el portal web de la compañía como a la oferta de las tiendas físicas. La inclusión de este tipo de artículos busca facilitar el acceso de los consumidores a dispositivos tecnológicos con funciones actualizadas y a precios competitivos frente a otras opciones presentes en el mercado.
¿Cuánto cuestan los televisores que vende Tiendas ARA?
Dentro de la línea de televisores, se destacan dos referencias que actualmente generan interés entre los clientes. La primera corresponde a un Smart TV de 32 pulgadas, cuyo precio en Tiendas ARA se encuentra en $529.000. Este producto está disponible en los puntos de venta de la cadena a nivel nacional. La segunda alternativa es un televisor de 40 pulgadas, también con sistema inteligente, ofertado en $729.000. Ambas opciones se presentan como alternativas de compra accesibles si se comparan con los valores que suelen manejar otros establecimientos del sector.
Además del aspecto económico, estos dispositivos cuentan con garantía, lo que brinda respaldo a los consumidores en caso de requerir soporte o servicio técnico.
En cuanto a sus características técnicas, al tratarse de televisores inteligentes, permiten el acceso a plataformas de transmisión de contenido audiovisual, la reproducción de música en línea y la descarga de aplicaciones. Asimismo, integran funciones de conectividad que facilitan la navegación por internet desde el propio dispositivo, ampliando las posibilidades de uso en los hogares.