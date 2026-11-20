¿Qué se siente comprar un viaje sin saber a dónde vas, entregar la planeación de tus vacaciones a una aerolínea y descubrir tu destino únicamente cuando aterriza el avión? Cerca de 350 viajeros vivieron esa experiencia con Destino Oculto 3, la iniciativa de Wingo y Corona que volvió a demostrar que la sorpresa también puede ser una de las mejores razones para viajar.
La historia comenzó mucho antes del despegue. El pasado 15 de septiembre, Wingo y Corona pusieron a la venta esta tercera edición bajo una promesa: «Un destino, dos paraísos». Sin conocer el lugar al que viajarían ni las actividades que les esperaban, cientos de personas buscaron asegurar su cupo. El resultado fue un nuevo récord: la totalidad de los paquetes se agotó en tan solo 19 minutos.
Más de un mes después, el 22 de octubre, dos vuelos especiales despegaron desde Bogotá y Medellín. Entre especulaciones, nervios y emoción, los viajeros descubrieron al aterrizar que su destino era Sint Maarten, una isla del Caribe que reúne las culturas neerlandesa y francesa, haciendo realidad la promesa de descubrir dos paraísos en un solo viaje.
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Durante cuatro días y tres noches, los participantes disfrutaron de playas de aguas cristalinas, música y fiestas. La programación incluyó el Corona Sunset a bordo de catamaranes, la O Boticário Splash Party, el Día de Playa de Wingo en Orient Beach, en el lado francés de la isla, y una fiesta de cierre en Bamboo House, a cargo de Wingo. Esta experiencia fue posible gracias a la participación de Wingo, Corona, Takis, O Boticário y Universal Assistance, las cinco marcas que hicieron parte de esta edición.
“Destino Oculto se ha convertido en una de las experiencias más esperadas por nuestros viajeros. Romper nuevamente nuestro récord de ventas y ver la emoción de cerca de 350 personas al descubrir su destino nos demuestra que vale la pena seguir innovando y creando nuevas formas de viajar”, señaló Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.
Con tres ediciones realizadas, Destino Oculto continúa consolidándose como una propuesta que combina el misterio de un destino desconocido con experiencias organizadas de principio a fin, acercando a los viajeros a lugares que no necesariamente hacen parte de sus planes habituales de vacaciones.
Ahora, Wingo revive los mejores momentos de esta tercera edición en un video que recoge la expectativa antes del despegue, las reacciones de los viajeros al descubrir Sint Maarten y las experiencias que hicieron de este viaje una aventura inolvidable.