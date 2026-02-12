Wyndham Bogotá fortalece su propuesta para el turismo de negocios con inversion de casi US$1,5 millones

Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, destaca la operación del Wyndham Bogotá y la renovación integral de su infraestructura, tecnología y espacios para eventos.
En un contexto desafiante para el sector turístico y hotelero, Wyndham Bogotá avanza en un ambicioso plan de transformación que inició en 2025 con una remodelación integral de sus principales áreas, acompañada de una sólida inversión en infraestructura y tecnología.
El proyecto contempla la renovación completa del lobby principal, incluyendo la recepción, salas de estar, business center y el Bar Open Gallery, además de la incorporación de un nuevo Convenience Store, diseñado para ofrecer mayor comodidad y productos de fácil acceso a los huéspedes.
En paralelo, se lleva adelante la modernización del centro de convenciones, que cuenta con 16 salones para reuniones y banquetes, con capacidad total para hasta 600 personas.
Uno de los hitos más relevantes de esta transformación ha sido la actualización del sistema de conectividad a internet a su versión más avanzada, con la instalación de access points en las 261 habitaciones, salones, pasillos y áreas administrativas.
En línea con esta apuesta tecnológica, el hotel inició además el recambio de las chapas de todas sus habitaciones por una nueva versión que permitirá la apertura mediante bluetooth desde dispositivos móviles, una vez que el sistema quede integrado con Wyndham Connect y Cannary.
La primera fase de la remodelación comenzó en julio de 2025 con la intervención de cinco salones del Foyer #1, con capacidad para 200 personas, y avanzó posteriormente hacia la renovación total del lobby y del área del restaurante. Este último evolucionará de un concepto mediterráneo a un restaurante de cocina italiana clásica, con una nueva carta y propuesta gastronómica.
Como cierre de esta etapa, el hotel avanza con la intervención del Salón Wyndham Grand, con capacidad para 400 personas, incorporando luz natural como elemento arquitectónico distintivo y modernizando por completo sus sistemas de pantallas, videoproyección, sonido e iluminación.
“A la fecha, la inversión total asciende a aproximadamente US$1,5 millones, cifra que se espera duplicar una vez finalice la remodelación de las 261 habitaciones y suites, el Lounge VIP del piso nueve y un nuevo espacio para eventos proyectado en la cubierta del edificio”, comentó Guillermo Galvis, gerente general de Hotel Wyndham Bogotá.
De cara a 2026, el hotel reconoce un entorno desafiante para el turismo en Bogotá, marcado por la incertidumbre política y la presión sobre las tarifas, luego de un 2025 que cerró con una caída de tres puntos porcentuales en la ocupación respecto de 2024. No obstante, las proyecciones apuntan a un crecimiento cercano al 16 % en ingresos.
“Actualmente tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Próximamente en Pereira y Armenia. Asimismo, desde las operaciones de WHR continuaremos fortaleciendo nuestros servicios bajo los estándares de la marca, enfocados en ofrecer experiencias positivas y de alto valor para nuestros huéspedes y clientes”, comentó Mariela Zárate Murillo, director operations central America, Andean & Caribbean.