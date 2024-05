Eso sí, si esto no sucede, XP Investments afirma que el Gobierno deberá buscar dinero en otras fuentes. “En el improbable caso de que no se apruebe un aumento del techo de deuda, el Gobierno necesitaría encontrar recursos de efectivo adicionales en dólares o en moneda local para convertirlos en moneda extranjera. Escenarios extremos como éste requerirían, por ejemplo, declarar un estado de emergencia económica para que el nivel de deuda pudiera superar el techo por decreto”, resaltó el documento La firma resaltó dos puntos que podrían generar cierto impacto con esta ampliación del cupo de endeudamiento. El primero tiene que ver con que el techo de deuda está definido en términos nominales y no como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). “Por lo tanto, a medida que la economía crece, el techo se convierte en una restricción excesiva si el objetivo es mantener estables los niveles de deuda como porcentaje del PIB”, señaló la firma. Y lo segundo tiene que ver con el impacto que puede tener esta acción en las amortizaciones entre el 2024 y el 2026.