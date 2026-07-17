Ya puede consultar información exógena de la DIAN para declaración de renta 2026: ¿qué es y para qué sirve?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puso a disposición de los contribuyentes, a través de su portal web, la información relacionada con la información exógena tributaria, uno de los principales mecanismos que utiliza la entidad para fortalecer los procesos de fiscalización, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias en Colombia.
Esta información constituye una de las principales bases que utiliza la DIAN para determinar qué personas están obligadas a presentar la declaración de renta. A través de los reportes de información exógena, la entidad puede conocer aspectos como los gastos realizados por un contribuyente, las inversiones efectuadas, los ingresos recibidos, las consignaciones bancarias y otras operaciones económicas reportadas por terceros.
Mediante este sistema, las personas naturales y jurídicas obligadas presentan de manera periódica información sobre las operaciones económicas realizadas con clientes, usuarios, proveedores y demás terceros que participan en el desarrollo de sus actividades económicas. Estos reportes permiten a la administración tributaria contrastar los datos suministrados por los contribuyentes con la información reportada por otras personas o entidades.
¿Qué es la información exógena tributaria y para qué sirve?
De acuerdo con la DIAN, la información exógena tributaria corresponde al conjunto de datos que determinados contribuyentes deben reportar utilizando los servicios electrónicos habilitados por la entidad. Su presentación debe cumplir con las resoluciones, formatos y especificaciones técnicas expedidas por la Dirección General de la DIAN para cada período gravable.
La entidad explicó que la información suministrada permite consolidar una base de datos que facilita la verificación de las declaraciones tributarias mediante el cruce de información proveniente de diferentes fuentes. De esta manera, es posible identificar inconsistencias, omisiones o diferencias entre lo declarado por un contribuyente y los registros reportados por terceros.
Es importante tener en cuenta que la obligación de presentar información exógena no representa el pago de un impuesto adicional. Se trata de un reporte de carácter informativo que constituye una herramienta para fortalecer los procesos de fiscalización y mejorar el seguimiento de las operaciones económicas realizadas durante un período fiscal determinado.
La información exógena también desempeña un papel relevante en el control de tributos como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas (IVA), las retenciones en la fuente y otras obligaciones administradas por la DIAN.
Además de fortalecer las actividades de control, este mecanismo busca incentivar el cumplimiento tanto de las obligaciones sustanciales, relacionadas con el pago de los impuestos, como de las obligaciones formales, entre ellas la presentación oportuna de declaraciones tributarias, reportes y demás documentos exigidos por la legislación colombiana.
La DIAN define anualmente quiénes están obligados a presentar información exógena, así como los plazos, formatos y condiciones técnicas que deben cumplir los reportes. Por este motivo, la entidad recomienda a los contribuyentes revisar cada año las resoluciones vigentes para verificar si hacen parte de los obligados y conocer los requisitos específicos aplicables según su actividad económica o condición tributaria.
Quienes deseen consultar la información exógena tributaria, conocer las resoluciones vigentes, revisar los formatos exigidos o verificar los requisitos establecidos por la DIAN pueden hacerlo a través del portal web oficial de la entidad, donde también se encuentran disponibles los servicios electrónicos para la presentación de estos reportes y la documentación técnica correspondiente.
Para consultar esta información, los usuarios deben ingresar al portal oficial de la DIAN y buscar la sección «Información exógena tributaria». También pueden escribir ese mismo término en el buscador del sitio web, lo que los dirigirá directamente al apartado donde se encuentran disponibles las resoluciones, los formatos, las especificaciones técnicas y demás documentos relacionados con esta obligación tributaria.