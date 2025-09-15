Yamaha revoluciona el mercado con nueva moto: Alto cilindraje, tecnología y seguridad a un precio cómodo

El mercado de motocicletas en Colombia continúa mostrando un comportamiento dinámico. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante el primer semestre de 2025 se registraron alrededor de 500.000 nuevas unidades en el país, lo que confirma la relevancia de este medio de transporte para la movilidad urbana y rural.
En este contexto, las diferentes marcas presentes en el territorio nacional buscan fortalecer su oferta con modelos que respondan a las necesidades de los usuarios, tanto en seguridad como en eficiencia. Una de ellas es Yamaha, que recientemente presentó en Colombia la FZ 250 ABS, motocicleta con la que pretende consolidar su participación en el segmento de mediano cilindraje.
Este modelo ya está disponible en el mercado colombiano y combina elementos de seguridad, diseño, conectividad y practicidad. La propuesta está dirigida tanto a quienes utilizan la moto como medio de transporte diario en la ciudad como a quienes realizan recorridos de mayor distancia en carretera.
En términos de equipamiento, la FZ 250 ABS incorpora un faro principal con luz diurna y direccionales de tecnología LED, lo que favorece la visibilidad del conductor en diferentes condiciones y, al mismo tiempo, contribuye a optimizar el consumo energético y prolongar la vida útil de los componentes.
Otro de los aspectos destacados es el tablero digital, que ahora cuenta con un área de visualización ampliada en más de un 50 %. Esto facilita una lectura más clara de la información, especialmente en escenarios de tráfico denso o de conducción nocturna.
¿Cuáles son las características de la nueva potente Yamaha FZ 250 ABS?
El modelo también integra un sistema de conectividad que permite enlazar la motocicleta con el teléfono celular. Esta herramienta posibilita recibir notificaciones relacionadas con el mantenimiento, monitorear el estado de la batería y acceder a otros datos útiles para el seguimiento del desempeño del vehículo.
En cuanto a la motorización, la nueva Yamaha FZ 250 ABS está equipada con un propulsor monocilíndrico de 249 cc, refrigerado por aire y aceite. El motor entrega una potencia de 20,6 caballos de fuerza a 8.000 rpm y un torque máximo de 20,5 Nm a 6.000 rpm, características que le permiten un desempeño adecuado para diferentes tipos de recorridos.
La FZ 250 ABS ya se encuentra disponible en Colombia como modelo 2026. Su precio varía entre $14,5 y $15,2 millones, dependiendo de la versión y del distribuidor autorizado.
Respecto a sus dimensiones, la motocicleta mantiene una distancia entre ejes de 1.360 mm, una altura del asiento de 795 mm, un despeje del suelo de 160 mm y un peso total de 151 kilogramos en orden de marcha. El tanque de combustible conserva su capacidad de 14,8 litros, lo que asegura una autonomía suficiente tanto para la movilidad urbana como para trayectos interurbanos.
En el apartado de frenos, la moto incorpora discos de 282 mm en la rueda delantera y 220 mm en la trasera, ahora reforzados con un sistema ABS de doble canal. Esta incorporación eleva el nivel de seguridad activa y reduce el riesgo en situaciones de frenado de emergencia o en superficies con baja adherencia.