Yango anuncia viajes con descuento del 20 % hacia este punto clave en Bogotá 

En una ciudad donde moverse puede costar tiempo y dinero, cada descuento en transporte se vuelve una oportunidad que los ciudadanos no dejan pasar. En Bogotá, donde el tráfico figura entre los más altos del mundo, las aplicaciones de movilidad se han convertido en aliadas clave para quienes buscan optimizar sus desplazamientos diarios o reducir gastos en trayectos estratégicos, especialmente cuando estos conectan con zonas de alto flujo como el aeropuerto.
Lea también: Exclusiva: Yango prepara despliegue de miles de patinetas eléctricas en Bogotá y Barranquilla
En ese contexto, Yango, plataforma global de tecnología enfocada en movilidad, anunció una estrategia que apunta directamente a ese comportamiento del usuario: ofrecer descuentos en viajes hacia un punto clave del occidente de Bogotá, en una zona cercana al aeropuerto El Dorado y con creciente relevancia comercial y urbana.
La iniciativa surge tras una alianza con el centro comercial Nuestro Bogotá, que busca incrementar el tráfico de visitantes y posicionarse como un hub de conexión en la ciudad.
Como parte del acuerdo, se financiará el 20 % del valor de los primeros 2.000 trayectos hacia este complejo, con un tope de hasta un dólar por viaje (alrededor de $3.800), y un máximo de dos trayectos con descuento por usuario.
El anuncio no es menor si se observa el contexto de movilidad de la capital. Bogotá fue en 2025 la séptima ciudad con más tráfico en el mundo, según el Índice Global TomTom. En promedio, los ciudadanos perdieron 153 horas al año en congestión vehicular, con un nivel de tráfico del 69,9 %, lo que además representó un aumento frente al año anterior.
Este panorama ha impulsado el uso de plataformas de transporte, que hoy se consolidan como soluciones prácticas en entornos urbanos complejos. Yango, por ejemplo, ya cuenta con más de 2 millones de usuarios únicos en Colombia, más de 80.000 conductores y presencia en seis ciudades, lo que evidencia su crecimiento en el país.
Pero más allá de la expansión, el dato que marca la estrategia es el comportamiento del usuario: cerca del 70 % de los viajes en la plataforma corresponden a la tarifa económica, es decir, trayectos cotidianos y funcionales.
El foco de la campaña no es aleatorio. El centro comercial Nuestro Bogotá se ubica en una zona estratégica de la ciudad, en el corredor de la Calle 26, muy cerca del aeropuerto El Dorado, uno de los principales nodos de movilidad del país.
Esto lo convierte en un punto clave no solo para residentes, sino también para viajeros, turistas y usuarios en tránsito, que pueden encontrar en este tipo de incentivos una alternativa para optimizar y ahorrar en sus desplazamientos.
“Esta sinergia con Yango es un plan piloto que estamos desarrollando para explorar nuevas fuentes de tráfico hacia nuestras instalaciones. Nos llamó la atención el rápido posicionamiento que está teniendo la plataforma, en especial en el segmento de tarifa económica; el cual abarca el tipo de público al que queremos llegar”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.
Para Yango, el movimiento también responde a una lógica de posicionamiento en un mercado altamente competitivo. La compañía busca consolidarse no solo como una app de transporte, sino como un actor relevante en el ecosistema urbano.
“Entendemos que la tecnología no solo conecta personas, sino que transforma la manera en que viven y experimentan las ciudades”, señaló Mark Bitton, Country Manager de Yango para Colombia.
¿Cómo acceder al descuento de Yango?
El convenio se encuentra actualmente en fase piloto, lo que implica que su continuidad dependerá de los resultados en términos de uso, tráfico y conversión de visitantes.
Puede interesarle leer: Invertir en vivienda en Colombia: cuánto se demora en recuperar la inversión
Para acceder al beneficio los usuarios únicamente deben poner como destino el centro comercial Nuestro Bogotá y el descuento se aplicará automáticamente.