Las 20 empresas del sector comercio más grandes de Colombia aumentaron ingresos y utilidades en 2025

Al entrar en el detalle de las 1.000 empresas más grandes de Colombia en 2025, las 20 compañías más destacadas del sector comercio tuvieron un balance positivo, con crecimiento en ingresos y en utilidades, en términos generales.
De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Sociedades, este grupo de compañías tuvo ingresos operaciones por $180,13 billones, lo que representa un crecimiento de 9,98 % frente a lo que registró este mismo grupo en 2024, a pesar de los cambios de las empresas que lo componen.
En relación con las ganancias logradas por las 20 empresas del sector comercio más grandes del año pasado en Colombia, estas sumaron utilidades por $4,41 billones, es decir 27,45 % más que las reportadas el año pasado ($3,46 billones).
Sin embargo, dos compañías de este grupo tuvieron resultado negativo el año pasado. Se trata de Jerónimo Martins, que opera bajo la marca Ara, con una pérdida de $579.417 millones. Vale recordar que Ara fue la séptima empresa más grande del país en 2025 en el consolidado.
La otra compañía que reportó pérdidas fue Cencosud Colombia, filial del retail chileno, que tuvo un saldo en rojo de $138.037 millones, según la SuperSociedades.
Estas son las 20 empresas comerciales más grandes de Colombia
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Sociedades, las 20 empresas del sector comercio con mayores ingresos operacionales en 2025 fueron:
Organización Terpel: Ingresos por $26,39 billones, utilidades por $628.485 millones
D1: Ingresos por $21,60 billones, utilidades por $418.933 millones.
Almacenes Éxito: Ingresos por $16,91 billones, utilidades por $592.108 millones.
Jeronimo Martins: Ingresos por $16,37 billones, pérdidas por $579.417 millones.
Colombiana de Comercio (Alkosto y Ktronix): Ingresos por $14,58 billones, utilidades por $403.753 millones.
Kopps Comercial (parte de Bavaria): Ingresos por $12,97 billones, utilidades por $1,13 billones.
Primax Colombia: Ingresos por $11,06 billones, utilidades por $150.125 millones.
Supertiendas y Droguerías Olímpica: Ingresos por $7,05 billones, utilidades por $80.589 millones.
Sodimac Colombia (Homecenter y Constructor): Ingresos por $6,94 billones, utilidades por $345.765 millones.
Droguerías y Farmacias Cruz Verde: Ingresos por $6,20 billones, utilidades por $4.297 millones.
Chevron Petroleum: Ingresos por $5,58 billones, utilidades por $85.104 millones.
Biomax: Ingresos por $4,50 billones, utilidades por $90.449 millones.
Cencosud Colombia: Ingresos por $4,43 billones, pérdidas por $138.037 millones.
Distracom: Ingresos por $4,30 billones, utilidades por $87.451 millones.
Automotores Toyota: Ingresos por $3,92 billones, utilidades por $283.369 millones.
Samsung Electronics: Ingresos por $3,61 billones, utilidades por $60.818 millones.
Tecnoquímicas: Ingresos por $3,53 billones, utilidades por $520.307 millones.
Petromil: Ingresos por $3,50 billones, utilidades por $47.861 millones.
Suramerica Comercial (Dollarcity): Ingresos por $3,37 billones, utilidades por $181.958 millones.
Comercializadora Internacional Eslop: Ingresos por $3,21 billones, utilidades por $13.646 millones.