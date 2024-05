- Publicidad -

Los colombianos tienen un gran interés en solicitar la visa de turismo para Estados Unidos por sus propuestas de entretenimiento como Disney Parks, Universal y ciudades como Nueva York.

Por otro lado, la de Canadá también tiene alta demanda ya que algunas personas desean ir a conocer importantes ciudades como Montreal, Toronto, Vancouver, Quebec, entre otras, para aprender inglés y buscar oportunidades laborales.

Por ello en Valora Analitik consultamos con dos agencias tramitadoras de visas en Bogotá para conocer cuáles son los obstáculos más comunes para adquirir la visa de turismo tanto para Estados Unidos como para Canadá, entre otros detalles.

VAP Asesorías aclaró que la principal diferencia entre las visas de turismo para estos países norteamericanos es que la de EE. UU sí requiere de un proceso de entrevista donde el equipo consular analiza su comportamiento y respuestas, mientras que para ir a Canadá solo requiere de papeleo.

¿Qué debe ir en el papeleo para la visa de turismo a Canadá?

“La aprobación o rechazo de una visa canadiense depende mucho de su capacidad económica para demostrar, es decir, lo más importante es que cuente con los recursos para demostrar que solo quiere ir a gastar dinero mientras pasa unos días conociendo el país y se devolverá a Colombia, su país de origen”.

Entre los errores más comunes por los que niegan dicha visa están la falta de documentación requerida y no tener suficiente sustento económico en su cuenta bancaria, de acuerdo con la agencia.

Por otro lado, Tu Visa Travel se especializa en tramitar visas para Estados Unidos, por lo que brindó detalles de por qué suelen rechazar este documento a colombianos.

Principales motivos para negar una visa a Estados Unidos

La agencia los detalló así: “falta de arraigos al país (no realizar estudios profesionales, no contar con trabajos estables, no tener salidas a países en su pasaporte, contar con un bajo sueldo)”.

Destacado: ¿Cuáles son las visas que puede solicitar para ir a Canadá en 2024 y sus requisitos?

Este punto lo comparten Canadá y Estados Unidos al analizar su perfil y ver si es bienvenido a cada país o no. Sin embargo, en caso de que le nieguen alguna de estas visas, puede volver a solicitar la de su interés para poder viajar sin problemas.

Pero, para la de EE. UU es indispensable que se prepare para la entrevista, donde le preguntarán:

Motivos del viaje

Cuánto tiempo permanecerá allá

Dónde se hospedará

Cómo financiará su viaje

A qué se dedica en Colombia

Su promedio de ingresos mensuales

Al consultar el tiempo promedio de espera de los colombianos para obtener el documento de ingreso a Estados Unidos, explicaron que las citas -para el proceso de entrevista- están para marzo de 2026, y con sus servicios en adelanto de citas, el tiempo de duración es de 8 meses.

Ahora, una vez el cónsul de su caso decida si es apto para obtener la visa por primera vez o renovarla, debe esperar un tiempo de dos a cuatro semanas para tenerla en su pasaporte.

Diferencias entre la visa de Estados Unidos y Canadá

De acuerdo con la última agencia, para ir a Estados Unidos no ayuda en nada el tener diversas propiedades a su nombre y una carta de invitación de un residente, mientras que, si solicita la visa de turismo para ir a Canadá, le ayudará demostrar que tiene propiedades en Colombia como una vivienda, vehículo, o cualquier otro.

Además, entre más dinero tenga en su cuenta de ahorros o corriente, el Gobierno de Canadá confiará en que tiene maneras de solventar su viaje y motivos para regresar a Colombia.

Por otro lado, si un residente canadiense le hace una carta de invitación explicando los motivos por los cuales quiere que usted vaya a conocer el país, que se hospedará en su hogar, fechas exactas del viaje y otros detalles, sus probabilidades aumentarán.

Eso sí, no se puede especificar cuál es más sencilla o difícil de obtener ya que ambas requieren de un capital para los biométricos, la visa como tal, y paciencia mientras deciden si se la dan o no.

La visa de turismo a Estados Unidos tiene un valor de $721.500 con el valor del dólar hoy y la de Canadá cuesta $518.000, los cuales debe pagar al iniciar el proceso.