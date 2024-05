- Publicidad -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este lunes a la administración política de la Región Metropolitana de Bogotá que, a su juicio, es una de las causas que ha tenido incidencia en el problema del agua actualmente.

Lo anterior, en medio de su intervención con los Barrios Populares en Soacha, zona en la que destacó que tuvo 100.000 votos en las elecciones presidenciales, tres veces por encima de Rodolfo Hernández.

“Yo me opuse a la Región Metropolitana y voté en contra. Además, demandamos ante la Corte Constitucional sin éxito, el cambio de la Constitución, pues en esta existía el área metropolitana y lo cambiaron por la Región Metropolitana”, introdujo Petro.

El mandatario expuso que la Región Metropolitana “ya no es una asociación libre de municipios, ya no se consulta al pueblo y ya no son los alcaldes y concejales los que tienen la representación del municipio, sino que aparece una figura que son los actos directivos en donde el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca tienen la figura determinante para asegurar proyectos sobre todo el territorio de la Sabana”, manifestó.

Petro señaló que el uso de la tierra de la Sabana de Bogotá se ha enfocado prácticamente un solo criterio: el de la urbanización masiva”.

“Un negocio de especulación inmobiliaria y ha sido tan desfazado ese negocio que ha acabado con municipios enteros como Chía, como Soacha, como Cajicá porque es tanto el volumen de población y tan poco el presupuesto municipal que los problemas se van agrandando en educación, salud y lo que hoy es fundamental: el agua”.

Petro sobre el problema del agua en la Sabana

El presidente anotó que la escases de agua en la Sabana de Bogotá muestra “la derrota de un modelo de desarrollo que es la urbanización del límite”.

“La idea, según palabras de desarrollo, de creer que el estado de La Florida de Estados Unidos se podía construir en la Sabana de Bogotá sin contar con el agua. Hoy tenemos una crisis de difícil solución”, afirmó.

Destacó que mientras Colombia ha superado la crisis de la sequía “sin un minuto de racionamiento eléctrico (…) no sucede lo mismo en la Sabana”.

“En la Sabana la crisis va a ser por meses porque no se puede sustituir los niveles del embalse de Chingaza porque el consumo de agua es mayor que la entrada de agua. Y eso se produce por dos razones, ambas de negocios. Uno, el crecimiento especulativo inmobiliario en la Sabana, incluida la Sabana de Bogotá; y dos, los negocios para tumbar la selva Amazónica, pues no vienen los vapores al páramo”, dijo.

Y aseguró que “para poderlos llenar necesitamos meses en donde el consumo del agua en la Sabana sea menor que la entrada de agua a los embalses. Una crisis del agua es una crisis de vida, lo que se puso en riesgo fue la vida”.

