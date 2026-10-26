+50 Emprende Colombia supera los 100 emprendimientos postulados y se prepara para su segunda edición

Más de 100 iniciativas de diferentes regiones de Colombia se han postulado a la segunda edición de los premios +50 Emprende Colombia, una iniciativa que busca reconocer el talento, la experiencia y la capacidad innovadora de las personas mayores de 50 años.
Impulsados por la marca española 02:59 Films y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), estos premios promueven el emprendimiento sénior como una oportunidad para generar negocios, movilizar capacidades y fortalecer el ecosistema empresarial del país.
El encuentro final se realizará el próximo 24 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en Medellín, con el apoyo de Sura, la UPB y Valora Analitik. Las personas interesadas todavía pueden postular sus iniciativas hasta el 30 de octubre, a través del sitio web oficial de la convocatoria.
Más de 100 proyectos demuestran la fuerza del emprendimiento sénior
La segunda edición registra un crecimiento frente a su primera convocatoria, que recibió 65 proyectos de diferentes lugares del país. Para Fernando Lallana, director internacional de los premios +50 Emprende, esta respuesta representa un avance importante en la consolidación de la iniciativa en Colombia.
“Este año se han superado estas cifras, con más de 100 proyectos de toda la geografía colombiana”, destaca Lallana, quien considera que esta evolución representa un paso más en el propósito de despertar y activar las vocaciones emprendedoras de las personas mayores de 50 años.
El director internacional resalta que estos emprendedores aportan conocimiento, experiencia y talento, capacidades que complementan y fortalecen el ecosistema emprendedor. Su participación también contribuye a cambiar la percepción sobre la edad y a reconocer el papel que las personas sénior pueden desempeñar en el desarrollo económico y social.
“Este movimiento viene a dignificar la edad y a poner en valor todo ese talento, todo ese conocimiento y toda esa experiencia de los mayores de 50”, afirma Lallana.
La iniciativa tiene una trayectoria internacional que comenzó en España y se ha extendido a Latinoamérica. Para su impulsor, el crecimiento en Colombia confirma la importancia de seguir abriendo espacios de reconocimiento y oportunidades para quienes deciden emprender en esta etapa de la vida.
Economía plateada: una apuesta por transformar oportunidades en negocios
Para el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, +50 Emprende Colombia representa una oportunidad para impulsar la economía plateada, un ámbito que reconoce el potencial económico y social asociado a las personas mayores y promueve nuevas posibilidades de participación productiva.
Santiago Echavarría, director ejecutivo del CTA, destaca el valor de la alianza con 02:59 Films y el aprendizaje que ha representado acompañar a los emprendedores sénior en este proceso.
“Los emprendedores de más de 50 años encuentran un espacio de reconocimiento y validación que los puede impulsar aún más en esa idea de negocio en la que ya están trabajando”, señala Echavarría.
El CTA busca que esta iniciativa continúe creciendo, convoque a más emprendedores y sume nuevos aliados para fortalecer el ecosistema de la economía plateada en Colombia. La apuesta consiste en reconocer las capacidades de esta población y contribuir a que sus ideas encuentren oportunidades para desarrollarse y consolidarse.
“Esperamos tener más ediciones, más emprendedores, tener más aliados y que cada vez más nos sumemos en esta economía tan importante para el país, que es la economía plateada”, agrega el director ejecutivo del CTA.
Una alianza entre empresa, academia y conocimiento
La segunda edición cuenta con el apoyo de Sura, la Universidad Pontificia Bolivariana y Valora Analitik, aliados que contribuyen a fortalecer y visibilizar esta iniciativa.
La articulación entre organizaciones empresariales, académicas y medios de comunicación es fundamental para ampliar el alcance de los premios, conectar a los emprendedores con nuevos públicos y posicionar el emprendimiento sénior en la conversación sobre desarrollo empresarial e innovación.
Con más de 100 proyectos postulados, +50 Emprende Colombia avanza en su propósito de reconocer historias que demuestran que la experiencia puede convertirse en una fuente de innovación, generación de valor y nuevas oportunidades.
Así las cosas, la convocatoria de la segunda edición de +50 Emprende Colombia estará abierta hasta el 30 de octubre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos, los términos y condiciones y completar su postulación en el sitio oficial: https://cta.org.co/50emprendecolombia/