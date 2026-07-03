En el marco de la primera reunión de empalme, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó que hay 7 alertas que el Gobierno De la Espriella ya detectó sobre las cuentas y proyectos de la administración de Gustavo Petro.
El diagnóstico detalla presuntas inconsistencias contables y riesgos fiscales acumulados, los cuales fueron presentados al ministro de Hacienda, Germán Ávila y otros compromisarios del Ejecutivo saliente.
Según advirtió Restrepo, esta situación demanda explicaciones institucionales, así como la entrega de soportes técnicos por parte de los funcionarios.
¿Cuáles son las 7 alertas que el Gobierno De la Espriella ya detectó sobre las cuentas y proyectos de Petro?
La primera preocupación del gobierno entrante radica en el frente macroeconómico. El equipo técnico detectó una disparidad en las cifras oficiales de deuda pública neta en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).
Según el vicepresidente electo, existen diferencias entre los reportes del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y los cálculos independientes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). La misma inconsistencia se identificó en las proyecciones del déficit fiscal.
Esto llevó a solicitar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) proyectado, así como detalles de ejecución, rezagos presupuestales y cuentas por pagar acumuladas de la vigencia 2024 y años previos.
Otra alerta fiscal presentada se debe al incremento de litigios y arbitramentos que se presentaron durante el Gobierno Petro, el cual fue calificado como «la punta del iceberg» de un riesgo contingente desbordado.
Actualmente existen 48 tribunales de arbitramento activos cuyas pretensiones ascienden a los $18 billones, cifras que duplican los procesos vigentes al inicio del mandato de Petro.
El panorama es aún más complejo en las demandas globales contra la Nación, ya que las pretensiones totales en contra del Estado se dispararon de casi $400 billones a cerca de $700 billones de pesos.
Crisis de medicamentos, riesgo de apagón y limbo de la Paz Total
El frente social y de servicios públicos concentra tres de las alertas presentadas este viernes por el equipo de De la Espriella.
En salud, el equipo de empalme denunció una «crisis humanitaria» por el colapso operativo del sistema y el deterioro de las EPS intervenidas por el Estado. El informe destaca un incremento exponencial en las quejas y reclamos de los usuarios, y también la denuncia de que el 90 % de la población no está tenido acceso a sus medicamentos completos en el país.
A esto se suma la incertidumbre por el desabastecimiento de energía y el riesgo inminente de un apagón. Por ello, se exigieron soportes técnicos sobre el impacto real que las decisiones de la administración saliente tuvieron en el sector energético.
De otro lado, en materia de seguridad nacional y el programa de «Paz Total», el nuevo Gobierno exigió conocer los compromisos reales adquiridos con grupos al margen de la ley.
La solicitud formal pide claridad sobre el estado de las zonas de desmilitarización, los decretos de levantamiento de órdenes de captura, los ceses al fuego y explicaciones sobre si existen o no compromisos con Venezuela en este frente.
Balance de la UNGRD, el ICBF y las dudas sobre entrega de tierras
Las alertas finales tocan directamente la ejecución de agencias clave para el gasto social. El equipo de De la Espriella solicitó un informe de los saldos no comprometidos y las transferencias de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Asimismo, se pidió revisar la sostenibilidad financiera del ICBF, ya que a la nueva administración le preocupa la falta de claridad de cómo se garantizarán los recursos para pagar casi 2.300 cargos destinados a madres y padres comunitarios.
Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quedó bajo la lupa por alertas de falta de transparencia y eficiencia. Según Restrepo, la entidad ha reportado inversiones por $2,3 billones para la compra de tierras, pero el reporte de Planeación Nacional dice que apenas se ha logrado un 6 % de la meta del Plan de Desarrollo.
Eso sí, el equipo de empalme también denunció que la gran mayoría de estos terrenos no han sido formalizados, sino que han sido entregados bajo figuras de provisionalidad.