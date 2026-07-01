Gobierno Petro confirma inicio del empalme con Abelardo de la Espriella: así será la primera reunión en Casa de Nariño

El Gobierno Petro confirmó el inicio formal del proceso de empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de responder oficialmente la carta enviada por su equipo de transición y anunciar la realización de la primera reunión entre ambas delegaciones en la Casa de Nariño.
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La respuesta, firmada por Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda y delegado de funciones presidenciales, constituye la principal novedad frente a la comunicación enviada horas antes por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano, coordinador del equipo de empalme designado por De la Espriella.
En la misiva, el Gobierno no solo acepta iniciar el proceso, sino que confirma la instalación de una mesa de trabajo para definir la metodología, los canales oficiales y el cronograma de transición.
La comunicación marca el comienzo del relevo institucional que culminará el próximo 7 de agosto de 2026, cuando el presidente electo asuma oficialmente la Presidencia de la República.
El Gobierno Petro confirmó la primera reunión en Casa de Nariño
En la carta de respuesta, el ministro Ávila señala que el Ejecutivo recibió la comunicación del presidente electo en la que manifestó su intención de iniciar el empalme entre ambas administraciones.
«He recibido la comunicación mediante la cual el señor Presidente de la República electo expresa su voluntad de iniciar el proceso de empalme entre el Gobierno Nacional en ejercicio y el Gobierno que asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto», indicó el funcionario.
El documento añade que esa disposición «encuentra plena correspondencia en el compromiso del Gobierno Nacional de adelantar una transición ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática».
Como resultado, el Gobierno confirmó que este 2 de julio se realizará una reunión en la Casa de Nariño entre José Manuel Restrepo, coordinador del equipo del presidente electo, y Germán Ávila Plazas, quien lidera el Comité de Empalme del Gobierno Nacional.
Según la carta, el encuentro tendrá como propósito «instalar formalmente el proceso, definir los canales oficiales de comunicación, acordar la metodología de trabajo y establecer el cronograma que orientará las actividades de los equipos técnicos de ambas partes».
La respuesta del Gobierno se produjo luego de la carta enviada por José Manuel Restrepo, fechada el 1 de julio de 2026, en nombre del presidente electo Abelardo de la Espriella.
En ese documento se solicita iniciar «formalmente la coordinación institucional necesaria para adelantar un proceso de empalme ordenado, auditado, verificable, público, responsable y orientado a la estabilización del Estado».
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La comunicación sostiene que el relevo presidencial debe entenderse como un deber constitucional y no únicamente como un procedimiento administrativo.
«El Estado no pertenece a los gobiernos. El Estado pertenece a los colombianos. Los gobiernos tienen apenas la responsabilidad temporal de conducirlo, cuidarlo y entregarlo con transparencia. Por ello, este proceso no puede ser entendido como un trámite burocrático ni como una concesión política, sino como un deber constitucional», señala la carta.
Asimismo, el documento enfatiza que «la Patria no puede ser tratada como botín de facciones ni como propiedad transitoria de ningún proyecto político», por lo que el empalme debe adelantarse bajo criterios de «respeto institucional, cooperación, trazabilidad, publicidad, buena fe y sentido de Patria».
La metodología del proceso de empalme
La comunicación enviada al presidente Gustavo Petro también plantea una metodología para desarrollar el proceso de transición.
Entre las propuestas figura la activación del equipo coordinador encabezado por el ministro Germán Ávila, la designación de dos funcionarios de enlace por cada ministerio y entidad nacional, el establecimiento de cronogramas de reuniones técnicas, la definición de mecanismos homogéneos para la entrega de información institucional y la adopción de protocolos para el manejo de información sensible.
Además, el equipo del presidente electo solicita que el empalme permita conocer el estado real de las entidades públicas.
«El empalme presidencial no debe limitarse a una simple transferencia documental. Debe permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición», se afirma en el documento.
También señala que el proceso debe identificar «los asuntos institucionales que, por su naturaleza, requieran especial o urgente atención, seguimiento o decisión temprana durante la transición y los primeros momentos del nuevo cuatrienio presidencial».
En la respuesta oficial, el ministro Germán Ávila insiste en que el proceso se desarrollará bajo las reglas establecidas por la normativa vigente.
«Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre los equipos designados», afirma la carta.
El funcionario agrega que el objetivo es garantizar que «la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad».
Igualmente, señala que el empalme permitirá compartir la información necesaria para que el nuevo Gobierno «conozca con claridad el estado de la administración y pueda preparar el inicio de su gestión».
La respuesta también recalca que el proceso se adelantará respetando las competencias del Gobierno saliente hasta el último día del actual periodo presidencial y que todas las actuaciones estarán enmarcadas en la Constitución y la ley.
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De acuerdo con la metodología planteada por el equipo del presidente electo, el proceso deberá avanzar hasta el 27 de julio, fecha en la que se espera concluir la consolidación de la información, identificar las prioridades inmediatas y preparar las decisiones necesarias para el inicio del nuevo periodo constitucional.
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