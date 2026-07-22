Abra Group y CFM amplían alianza: Avianca equipará 50 Airbus A320neo con motores LEAP-1A

Abra Group, matriz de Avianca y GOL, anunció la ampliación de su alianza con CFM International tras confirmar la selección de 100 motores CFM LEAP-1A para equipar 50 aeronaves Airbus A320neo, en una operación que también incluye motores de repuesto y un contrato de mantenimiento de largo plazo.
El acuerdo permitirá que Avianca asigne motores a 50 aeronaves que hacían parte de su pedido pendiente de 134 aviones de la familia Airbus A320neo. Además, el paquete de servicios cubrirá las necesidades operativas de largo plazo del grupo, incluyendo soporte para la flota de Boeing 737 MAX operada por GOL.
Adrian Neuhauser, CEO de Abra Group, aseguró que la decisión fortalece la estrategia de crecimiento de la compañía en la región.
«Estos acuerdos refuerzan nuestra posición como el mayor operador de aeronaves propulsadas por motores CFM en la región, impulsando la confiabilidad, la previsibilidad de costos, la eficiencia en el consumo de combustible y el desempeño en todas nuestras aerolíneas», afirmó.
El ejecutivo agregó que la alianza respalda el objetivo de construir una plataforma de aviación «sólida, eficiente y competitiva» para América Latina.
Abra superará las 650 aeronaves equipadas con motores LEAP
Con esta operación, la flota conjunta de Airbus A320neo de Avianca y Boeing 737 MAX de GOL, entre aeronaves en servicio y pedidos pendientes, alcanzará una base instalada de más de 650 aviones equipados con motores LEAP.
A ello se suman las 176 aeronaves que actualmente operan Avianca y GOL con motores CFM56, consolidando a Abra como el mayor operador de motores CFM en América Latina.
Por su parte, Gaël Méheust, presidente y CEO de CFM International, destacó que el nuevo acuerdo fortalece una relación de largo plazo entre ambas compañías.
«Estos acuerdos demuestran el valor que los operadores encuentran en los productos y servicios de CFM. Seguimos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a alcanzar altos niveles de utilización de activos, confiabilidad y eficiencia operacional», indicó.
Abra Group y los motores LEAP
CFM International informó que ya ha entregado más de 10.000 motores LEAP, convirtiéndolos en la familia de motores de aviación comercial con el crecimiento más rápido de la industria.
La compañía explicó que continúa incorporando mejoras tecnológicas, entre ellas un nuevo kit de durabilidad para la turbina de alta presión (HPT), que amplía los intervalos entre mantenimientos, y un sistema de purga inversa (RBS), diseñado para reducir las necesidades de mantenimiento de las aerolíneas.
Con este acuerdo, Abra Group busca fortalecer la eficiencia operativa de Avianca y GOL, reducir costos de operación y garantizar una mayor disponibilidad de su flota de nueva generación, en un mercado latinoamericano donde la renovación de aeronaves y la eficiencia en el consumo de combustible se han convertido en factores clave para la competitividad.