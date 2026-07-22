Centro Democrático fija condiciones para apoyar a De la Espriella y cuestiona su papel en la elección del Senado

El Centro Democrático anunció que respaldará las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella siempre que coincidan con sus principios en materia de seguridad, fortalecimiento de la empresa privada, reducción del tamaño del Estado y políticas sociales.
Sin embargo, el partido manifestó su preocupación por la presunta intervención del Gobierno entrante en la elección de la Presidencia del Senado y por algunos gestos de confrontación hacia la colectividad.
«Desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, Estado reducido y políticas sociales”, compartió el partido en su cuenta de X.
“Con respeto, expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del Presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido. Juntos sacaremos adelante a Colombia», indicó la colectividad.
El mensaje llega un día después de que el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fuera elegido presidente del Senado con 56 votos, derrotando a Alfredo Deluque, quien contaba con el respaldo del Gobierno entrante.
Tras conocerse el resultado, el presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció por primera vez sobre la derrota de su candidato y aseguró que decidió mantenerse al margen del proceso para respetar la independencia del Congreso.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que nunca pidió votos ni autorizó negociaciones para favorecer a Deluque y reveló que ese mismo criterio se lo expresó al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando conversaron sobre la elección.
«Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Así actúa un verdadero demócrata y yo lo soy», afirmó.
Según explicó, tanto a Uribe como a Deluque les manifestó que la decisión debía quedar exclusivamente en manos de los congresistas.
«Le dije al presidente Álvaro Uribe: estamos en democracia; que cada candidato se rebusque sus votos y que sea el Congreso, en ejercicio de su independencia, el que tome la decisión», aseguró.
El mandatario electo también rechazó las versiones sobre una supuesta presión del Gobierno entrante para influir en la votación.
«Ningún senador puede decir que yo llamé para pedir el voto, mucho menos para ofrecer prebendas, cargos, contratos o cualquier otra clase de beneficio», sostuvo.
Asimismo, aseguró que durante su administración no habrá intercambio de cargos o contratos para conseguir apoyos en el Congreso.
La relación De la Espriella y Centro Democrático
Pese al revés político que representó la derrota de Alfredo Deluque, De la Espriella afirmó que mantiene una buena relación con el Centro Democrático y dijo confiar en que el partido respaldará las iniciativas que beneficien al país.
El presidente electo sostuvo que espera que la discusión legislativa se dé sobre la base de argumentos y no de intereses burocráticos, y consideró que la elección de la mesa directiva del Senado marcó un cambio frente a prácticas tradicionales.
Finalmente, descartó cualquier distanciamiento con el nuevo presidente del Senado y anunció que lo llamará para felicitarlo por su elección.
«No tengo ningún veto ni animadversión contra el doctor Honorio Henríquez. Respeto la decisión soberana del Senado y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión», concluyó.