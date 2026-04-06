Abren bolsa de $9.000 millones en Cali para financiar pequeños negocios

La línea de crédito ‘Cali se Transforma’, impulsada por la Alcaldía de Cali en alianza con Bancóldex, mantiene disponibles más de $9.000 millones para financiar a micro y pequeñas empresas de la ciudad.
Desde su lanzamiento, el programa ha beneficiado a 133 mipymes, facilitando el acceso a capital en condiciones favorables y reduciendo la dependencia de préstamos informales.
La estrategia, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, busca fortalecer el tejido empresarial local en medio del proceso de reactivación económica.
“Esta alianza con Bancóldex ha permitido fortalecer el tejido empresarial para seguir recuperando a Cali. Queremos que más empresas se sumen y aprovechen estos recursos para continuar generando empleo”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, Laura Arias.
Recursos disponibles y condiciones
Los recursos están canalizados a través de las microfinancieras Cofincafé y Uni2, donde los empresarios pueden solicitar los créditos.
La línea ofrece tasas competitivas frente al mercado tradicional, plazos de hasta 30 meses y montos de hasta 25 salarios mínimos legales vigentes.
Desde Bancóldex, destacaron que esta iniciativa se alinea con la estrategia de fortalecimiento empresarial en las regiones.
“Esta línea refleja nuestra hoja de ruta hacia 2026, enfocada en impulsar el tejido empresarial del país, especialmente en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano”, señaló Andrés Fernando Gómez, director de la Regional Occidente de Bancóldex.
Los empresarios interesados pueden acercarse directamente a las entidades aliadas y solicitar la línea ‘Cali se Transforma’.