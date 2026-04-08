Lo que en algunas familias parece normal es un delito grave, advierte la Corte Constitucional 

Una conducta que durante años ha pasado inadvertida en muchos hogares y familias en Colombia quedó bajo la lupa de la Corte Constitucional, que advirtió que prácticas asumidas como normales pueden tener implicaciones jurídicas graves.
El alto tribunal envió un mensaje que va más allá de un caso individual y redefine los límites entre lo privado y lo legal dentro de la familia.
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La advertencia no es menor. La Corte dejó claro que ciertas omisiones en el entorno familiar no solo vulneran derechos fundamentales, sino que pueden constituir formas de violencia intrafamiliar con consecuencias legales concretas. Solo al adentrarse en el fallo se revela el alcance real de esta afirmación.
El caso que llevó a la Corte a fijar posición sobre el abandono en familias
La Sentencia T-032 estudió la situación de un hombre que, tras sufrir un evento cerebrovascular hemorrágico en 2015, quedó con secuelas físicas que afectaban su autonomía.
Aunque con el tiempo logró una recuperación significativa —al punto de no requerir atención médica especializada— sí necesitaba apoyos básicos para su vida cotidiana.
Pese a ello, permaneció durante años en una institución de salud sin requerir hospitalización. El problema no era clínico, sino social: no había familiares que asumieran su cuidado ni facilitaran su salida.
La Corte encontró probado que el paciente permaneció internado por más de cuatro años, a pesar de que los médicos tratantes recomendaban su egreso, lo que evidenciaba una situación de abandono que trascendía lo individual y se convertía en un problema estructural.
En ese contexto, el tribunal fue enfático al señalar que “el desinterés de los parientes por la recuperación del enfermo (…) no puede dar lugar a un innecesario e indefinido confinamiento en un hospital” .
La solidaridad familiar como obligación jurídica
Uno de los ejes centrales del fallo es la reinterpretación del principio de solidaridad. La Corte recordó que no se trata de un valor ético opcional, sino de un mandato constitucional exigible.
En palabras del tribunal, la solidaridad “tiene el sentido de un deber impuesto a toda persona (…) consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados”.
Este deber adquiere mayor intensidad cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. Por ello, la Corte precisó que “los deberes que se desprenden del principio de la solidaridad son considerablemente más exigentes (…) cuando se trata de asistir o salvaguardar los derechos de aquellas personas (…) en circunstancias de debilidad manifiesta” .
En ese marco, el fallo es categórico al ubicar a la familia como el primer responsable. La Corte sostiene que “la familia es la primera institución que debe salvaguardar, proteger y propender por el bienestar del paciente” , incluso antes de que intervenga el Estado.
Cuando la omisión se convierte en violencia
El punto más contundente de la sentencia es la calificación jurídica del abandono. La Corte no lo trata como una simple falta de cuidado, sino como una conducta con relevancia legal.
El tribunal advierte que el abandono de un familiar en condición de vulnerabilidad constituye una forma de violencia intrafamiliar, lo que activa mecanismos institucionales de protección. Esto implica que el caso puede ser llevado ante comisarías de familia, que cuentan con amplias facultades para intervenir.
De hecho, la Corte explica que estas autoridades pueden adoptar medidas inmediatas para “poner fin a la violencia, maltrato o agresión o evitar que esta se realice cuando fuere inminente” .
Además, el fallo recuerda que estas medidas pueden incluir desde la fijación de apoyos económicos hasta la orden de brindar atención integral, pasando por la inclusión en programas sociales o incluso la intervención de la Fiscalía si la conducta encaja en tipos penales.
Más allá del caso concreto, la sentencia tiene implicaciones profundas para el sistema de salud y la estructura familiar en Colombia.
La Corte advierte que permitir que pacientes permanezcan en instituciones médicas sin necesidad clínica no solo vulnera su dignidad y libertad, sino que también impone una carga indebida al sistema de salud.
En el expediente se señala que estas situaciones convierten a las clínicas en espacios de atención social, desviando recursos destinados a pacientes que sí requieren hospitalización.
En ese sentido, el tribunal insiste en que “un confinamiento forzoso (…) no sólo vulneraría la dignidad y los derechos fundamentales (…) sino que también le impondría una carga excesiva a la entidad hospitalaria”.
Aunque la Corte no logró vincular jurídicamente a los familiares señalados en la tutela por falta de pruebas sobre su identidad o ubicación, sí adoptó medidas para proteger al paciente.
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El fallo ordenó reactivar las actuaciones de las comisarías de familia en un plazo de 48 horas y dispuso que, en máximo dos meses, se implementaran medidas concretas para garantizar su salida de la institución y su inclusión en programas sociales.
Adicionalmente, estableció seguimiento institucional y dejó abierta la posibilidad de exigir responsabilidades a los familiares si llegan a ser identificados.
En adelante, los hogares colombianos deberán entender que ciertas dinámicas que históricamente se han considerado privadas o “normales” están sujetas a control constitucional. Y que, en un Estado Social de Derecho, la dignidad humana no puede depender de la voluntad de los demás. Para leer la sentencia completa haga clic en este enlace.