Acción de Nutresa inicia semana tras fuerte alza de más de 24 %

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 10 de octubre de 2025 en 1.869,78 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de + 0,92 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 35,53 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.900 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.815 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $362.638 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de – 18,70 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $445.996 millones.
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Grupo Nutresa (Nutresa) que sube 24,08 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones Mineros (Mineros) que avanzaron 6,25 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Aval preferencial (PFaval) que incrementaron su valor 4,60 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que presentaron una valorización de 4,48 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Celsia (Celsia) que sube 3,43 %.
Los títulos de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) bajaron – 8,89 % y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap