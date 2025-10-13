Grupo Nutresa invertirá más de $2.000 millones para impulsar Lyne, su marca del segmento dietético

Lyne, marca del segmento dietético del Grupo Nutresa, que cuenta con un portafolio de chocolate y chocolatinas sin azúcar, recientemente lanzó la campaña ‘Elige Tú’, la cual busca impulsar el consumo consciente sin renunciar al placer ni al bienestar.
Cabe mencionar que la marca ha ampliado su propuesta hasta convertirse en un portafolio multicategoría que combina indulgencia y bienestar con su referencia de bebida en polvo clásica endulzada con Splenda como insignia, y un portafolio que incluye chocolatinas tradicionales y premium, como chocolate blanco con avellanas y chocolate con leche con almendras (primera chocolatina blanca sin azúcar añadido), además de líneas de cacao en polvo que llegan a presentaciones hasta de 600 gramos.
Con precios que van desde $7.990 hasta $45.000. De igual manera, Lyne está disponible en su versión de bebida celiente en más de 700 máquinas vending de Novaventa en la vía.
“Nuestra propuesta es acompañar esas elecciones cotidianas con productos que no solo cuidan, sino que también entregan placer. Es demostrar que la indulgencia no está reñida con la salud, sino que puede ser parte de un estilo de vida real, diverso y auténtico”, dijo Isabel Rincón, jefe de Mercadeo Global Categoría Bebidas.
Por su parte, señaló Mauricio Madrid, jefe de Mercadeo Bebidas Colombia, reveló que con Lyne proyectan un crecimiento superior al 10 % y ventas superiores a los $70.000 millones y market share de 64 % en el segmento de bebidas dietéticas en el último año móvil. “Nuestro objetivo es consolidar a Lyne como el referente de indulgencia sin culpa en la región”, señaló.
Además, según revelaron a Valora Analitik, Grupo Nutresa invertirá más de $2.000 millones en Lyne, que ya tiene una participación del 64 % en el segmento dietético.
Otra estrategia para impulsar el segmento fue la alianza con Powerclub, fundado por la doble campeona olímpica Mariana Pajón y Vincent Pelluard. “Elegir cómo cuidarse es una oportunidad para que las personas apuesten por su salud y bienestar. Con esta alianza unimos el ADN de dos marcas que celebramos el poder de elegir un estilo de vida de bienestar y sin culpas”, dijo Pajón.