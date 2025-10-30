Acción de Nutresa sube casi 10 % y consolida fuertes ganancias en el año

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 29 de octubre de 2025 en 1.993,83 puntos registrando una variación positiva de 0,83 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 44,52 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.920 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $256.779 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 65,50 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $155.158 millones.
Recomendado: Nutresa adquiere control de Yupi: Gilinski consolida movimientos en sector de alimentos
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Éxito (Éxito + 4,76 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $60.371 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Sura ordinaria (Gruposura + 0,40 %) que negoció $32.361 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a preferencial Grupo Sura (PFGrupsura + 1,09 %) que transó un monto de $25.188 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) que suben 9,80 %.
- En la segunda casilla, Grupo Éxito (Éxito) que avanzó 4,76 %.
- Finalmente, los títulos de Mineros (Mineros) que se valorizaron 3,41 %.
Las acciones de Fabricato (Fabricato) cayeron – 13,79 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap