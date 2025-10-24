Nutresa adquiere control de Yupi: Gilinski consolida movimientos en sector de alimentos

Grupo Nutresa anunció, mediante un comunicado oficial, que junto con los demás socios de la sociedad panameña Inversionista Alcora , aprobó una operación societaria que consistió en la escisión parcial del patrimonio de Alcora. Esta decisión forma parte de un proceso de reorganización corporativa que modifica la estructura de control del grupo, otorgando a Nutresa la administración y el control directo sobre Alcora y las compañías que esta agrupa, entre las cuales se encuentra la reconocida sociedad Productos Yupi.
La maniobra empresarial tiene un alcance significativo dentro del marco de gobierno corporativo de Nutresa. Con la formalización de la escisión, el conglomerado asume una posición más activa en la gestión de las empresas incluidas en Alcora, lo que le permite ejercer una dirección estratégica más centralizada. Este cambio puede traducirse en una mayor eficiencia en la toma de decisiones relacionadas con inversiones, políticas de comercialización, generación de sinergias operativas y consolidación de marcas.
Desde la perspectiva de estructura empresarial, la integración de Alcora bajo la administración directa de Nutresa fortalece su posición en el mercado regional, dado que el grupo amplía su influencia en categorías de productos de alto consumo. La medida busca potenciar la competitividad y optimizar los procesos dentro de su red de compañías, asegurando una gestión más alineada con los objetivos generales del conglomerado.
Para Productos Yupi, la incorporación a la estructura controladora de Grupo Nutresa representa una oportunidad para acceder a recursos financieros y logísticos más robustos. La operación abre la puerta a mayores economías de escala, una expansión comercial en nuevos mercados y un fortalecimiento de la cadena de suministro. No obstante, la integración también implica la adopción de nuevas políticas de gobierno corporativo y estándares administrativos, lo que requerirá una adaptación gradual a los lineamientos estratégicos del grupo.
Cabe mencionar que el Grupo Gilinski, actual controlador de Nutresa, amplía así su presencia en el sector alimentario. Con esta operación, el conglomerado suma una nueva marca a su portafolio, que ya comprende cerca de 62 enseñas pertenecientes a la icónica compañía antioqueña, alcanzando un total de 63 marcas bajo su control.
Actualmente, Grupo Nutresa —bajo la dirección de los Gilinski— mantiene el control de marcas de gran relevancia en el mercado nacional e internacional, tales como Zenú, Pietrán, Noel, Festival, Jet, Tosh, Corona, Sello Rojo, Colcafé, Matiz, Choco Listo, Crem Helado, Polet, Monticello y Doria, entre otras. Estas marcas, emblemáticas en el consumo cotidiano de los colombianos, representan el amplio espectro de negocios que el grupo administra en los segmentos de carnes procesadas, galletas, chocolates, cafés, helados, pastas, alimentos para mascotas y bebidas.