Nutresa de Gilinski volvió a radicar trámite ante la SIC para comprar a Mimo’s: hubo error en el proceso

Durante 2025, el Grupo Nutresa, bajo el control de la familia Gilinski, ha hecho ajustes en su portafolio, con desinversiones en algunos segmentos y adquisiciones que responden a la estrategia que viene ejecutando recientemente.
Una de estas movidas se dio en el segmento de helados. Hace dos meses, Nutresa reveló la celebración de un contrato de compraventa de acciones “para adquirir el 100 % de las acciones de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos”, que opera bajo la marca Mimo’s.
El cierre de esta transacción está condicionado, entre otros aspectos, a la obtención de la autorización de integración empresarial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde actualmente hace trámite el proceso.
La información sobre la operación de integración se hizo pública el pasado 15 de agosto. Sin embargo, Nutresa tuvo que volver a realizar este proceso, por excluir una de sus filiales, que también forma parte de la integración con Mimo’s.
Esta es la nueva información de Nutresa ante la SIC
Nutresa recordó que el 12 de agosto de 2025 presentó “la solicitud de preevaluación correspondiente a una operación de integración empresarial que involucra a la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos”, dueña final de Mimo’s.
Sin embargo, la firma explicó que el 16 de octubre “remitió un complemento de información, mediante el cual dio alcance a la solicitud inicial, señalando que en la documentación presentada no se había incluido a la sociedad New Brands”.
Esta filial también forma parte de la operación de integración y tiene relevancia teniendo en cuenta que, es una empresa que se dedica también al segmento de helados y tiene la franquicia de una importante cadena canadiense para Colombia.
¿Qué hace New Brands, filial de Nutresa?
Esta empresa comercializa helados bajo la marca Von Glacet en presentaciones institucionales de gran formato. De acuerdo con la información de Nutresa, estos productos son vendidos exclusivamente a empresas en grandes volúmenes, por lo cual corresponden al segmento de mercado institucional.
La oferta de Von Glacet está especialmente diseñada para atender las necesidades del sector Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) y otros clientes institucionales que requieren de helado para sus operaciones comerciales.
Adicionalmente, esta sociedad ostenta la franquicia de Yogen Früz para Colombia, marca bajo la cual ha otorgado subfranquicias a terceros operadores independientes.
Para los primeros seis meses del año, el segmento de helados le representó a Nutresa ingresos por $373.493 millones. Por su parte, Al ver el balance de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos (operadora de Mimo’s) en 2024 reportó ingresos por $75.543 millones, con un crecimiento de 6,68 %, mientras que sus ganancias también aumentaron 16,36 % y llegaron hasta $3.395 millones.
En relación con la solicitud de Nutresa, el documento destaca que “si bien la operación activa el procedimiento de pre-evaluación debido a que las partes individualmente mantienen participaciones superiores al 20 % en ciertos segmentos, el análisis detallado (…) demuestra que la estructura competitiva de estos mercados no se verá alterada prácticamente de ninguna manera”.
Según Nutresa, la transacción generará eficiencias procompetitivas significativas que beneficiarán a los consumidores, pues “la combinación de las capacidades de producción y distribución nacional de Nutresa con la experiencia de PCA en el segmento de consumo inmediato creará sinergias operativas que permitirán mayor innovación, optimización de costos y mejora en la calidad de productos”.
Estas eficiencias son “particularmente importantes para fortalecer la posición competitiva de PCA”, que según el documento, enfrenta desafíos para mantener su viabilidad ante la amenaza derivada de la competencia de los líderes del mercado.
Además, se indicó que el mercado posterior a la transacción mantendrá características “altamente competitivas” y continuarán operando múltiples competidores establecidos como Colombina, Popsy, Crepes & Waffles, y las cadenas internacionales de comida rápida como McDonald’s y KFC.
“La presencia de múltiples competidores (…) garantiza la disponibilidad de alternativas competitivas para los consumidores”, dice la solicitud.
Nueva recompra de acciones de Nutresa
De otro lado, Nutresa también publicó el aviso de oferta para la recompra de 100.000 acciones, las cuales se recomprarán a un precio de $130.000 por cada título ordinario, mediante el mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia.
El periodo de aceptaciones será de tres días, entre el 20 y el 22 de octubre. Los destinatarios de esta oferta serán todos los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el libro de registro de accionistas.
