Nutresa, de Gilinski, fortalece su negocio de helados tras adquirir Mimo’s, tradicional marca antioqueña

Grupo Nutresa continúa acomodando su operación tras la toma de control de Gilinski, proceso que ha avanzado con importantes desinversiones, pero también con adquisición de algunas compañías.
La compañía, que para el primer semestre de 2025 reportó ganancias por $712.767 millones (prácticamente el doble que en igual periodo del 2024) anunció recientemente una nueva compra, esta vez, relacionada con el negocio de helados.
Actualmente, Nutresa ya participa en este segmento de alimentos, que en los primeros seis meses del año le representó ingresos por $373.493 millones a través de Meals de Colombia, su filial de helados que maneja las marcas Crem Helado, entre otras. Esta cifra es inferior en 0,4 % a la reportada para el primer semestre de 2024.
En todo 2024, la venta de helados de Nutresa sumó $763.134 millones, menor que los $856.125 millones registrados en 2023, lo que representa una disminución de 10,86 %.
Este es el negocio que ahora Nutresa busca fortalecer, tras adquirir a la compañía P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S, dueña de la tradicional marca antioqueña Mimo’s.
Esta es la operación de Mimo’s, que pasará al control de Nutresa
Nutresa informó al mercado sobre la celebración un contrato de compraventa de acciones “para adquirir el 100 % de las acciones de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S., una sociedad domiciliada en Colombia, dedicada a la producción y comercialización de helados y a la operación de heladerías bajo la marca «Mimos».
Se explicó además que el cierre de esta transacción está condicionado, entre otros aspectos, a la obtención de la autorización de integración empresarial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La empresa que adquirirá Nutresa es, hasta ahora, subsidiaria de Inmaculada Guadalupe S.A.S. (Grupo IGA), una compañía que también cuenta con otras marcas relevantes en el sector de alimentos, como es Andrés Carne de Res, Kokoriko. En total, Grupo IGA tiene, contando a Mimo’s, ocho compañías.
Al ver el balance de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S, en 2024 reportó ingresos por $75.543 millones, con un crecimiento de 6,68 %, mientras que sus ganancias también aumentaron (16,36 %) y llegaron hasta $3.395 millones.
Tamaño de la operación de Mimo’s
En abril de este año, Valora Analitik reportó que Mimo’s tenía nuevo gerente. Se trata de Lucas Muñoz Tobón, quien con menos de 30 años liderará esta compañía.
Mimo’s nació en 1971 en Medellín y, según destacó directamente la compañía, “luego de 53 años de historia, seguimos creciendo. Somos 235 puntos de venta con presencia en todo el territorio nacional y con más de 90 clientes en consumo masivo atendiendo los canales tradicionales, institucionales y modernos”.
La marca espera abrir cerca de 20 locales en 2025, y apunta a un crecimiento en sus ventas este año, con la intención de ampliar su presencia en el país. Esta marca de helados actualmente produce, desde su planta en Medellín, entre 1,9 y 2 millones de litros cada año y espera aumentar esa cifra en el largo plazo.