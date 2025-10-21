Acción de Nutresa sube 10,2 % y vuelve a cerrar en máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 20 de octubre de 2025 en 1.897,42 puntos registrando una variación negativa de – 1,39 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 37,54 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.880 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.925 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $104.728 millones, mostrando una variación positiva de 19,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $87.882 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,97 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $33.268 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 1,72 %) que negoció $17.065 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Cementos Argos (Cemargos – 3,02 %) que transaron un monto de $8.427 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que retrocede – 3,02 %.
- En la segunda casilla, los títulos de ordinarios de Grupo Cibest (Cibest) que caen – 2,80 %.
- Finalmente, las acciones de Promigas (Promigas) que bajaron – 2,39 %.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) suben 10,23 %, cerrando en máximos históricos y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap