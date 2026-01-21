Expertos aseguran que estas son las acciones en Colombia recomendadas para invertir

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo explica cuáles son las acciones en Colombia recomendadas para invertir en la Bolsa de Valores.
Los expertos apuntan a que el título ordinario de ISA, la acción ordinaria de Grupo de Energía de Bogotá (GEB), la acción preferencial de Davivienda y la acción ordinaria de Cibest fueron las más recomendadas
Esto último al ser seleccionadas, cada una, por el 35,7 % de los analistas que estudian el comportamiento de las acciones en Colombia.
El mismo informe explica que, en segundo lugar, se ubicó la acción ordinaria de Mineros que fue seleccionada por el 21,4 % de los analistas.
Las otras acciones en Colombia recomendadas por los analistas
“Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones de los sectores financiero y energético, respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones de los sectores de holdings, consumo y petróleo”, dice el documento.
Además de las preferencias sobre las acciones en Colombia, la medición preguntó a los administradores de portafolio acerca de los tipos de riesgo para los cuales planean establecer una cobertura en los próximos tres meses.
“En enero, el 56 % de los encuestados (frente al 37,5 % en diciembre) afirma estar planeando una cobertura contra la tasa de interés en el corto plazo”, asegura la medición.