Bolsa de Colombia cerró mayo a la baja impactada por ‘trade’ electoral

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 29 de mayo de 2026 en 2.176,90 puntos, registrando una variación para el mes de mayo de – 0,05 %. El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 5,27 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo mensual. La primera zona de resistencia mensual quedaría ubicada en 2.475 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.050 puntos.
Al finalizar el mes de mayo de 2026 el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado mensual de $4.28 billones, mostrando una variación positiva en este ítem de 21,9 %, debido a que en el mes de abril de 2026 se estableció un monto acumulado negociado de $3.51 billones.
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En un mes levemente negativo para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones con mayores retrocesos en su acumulado al cierre del mes de mayo:
- En el primer lugar, Fabricato (Fabricato) que cae – 14,77 % en su acumulado mensual.
- En la segunda casilla, las acciones de Grupo Energía Bogotá (GEB) que bajaron – 11,33 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos del Grupo Bolívar (Grubolivar) que retrocedieron su valor – 10,78 % al cierre del mes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que presentaron una corrección de – 9,92 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para la constructora el Condor (Elcondor) que cae – 7,69 %.
Los títulos de Mineros (Mineros) subieron 13,97 % y se convierten en el activo con mejor desempeño del mes de mayo.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap