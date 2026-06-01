Premercado | Sector tecnológico impulsa bolsas asiáticas: inversores reaccionan a nuevos ataques en Medio Oriente

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas subieron, impulsadas principalmente por las ganancias en el sector tecnológico, ya que el optimismo en torno a la inteligencia artificial ayudó a los mercados a superar la incertidumbre persistente sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
El Kospi se disparó casi un 5 % hasta alcanzar máximos históricos en los 8.874,16 puntos, impulsado principalmente por las ganancias en el sector tecnológico.
Los gigantes de la memoria de chips Samsung Electronics y SK Hynix Inc subieron casi un 10 % hasta máximos históricos, mientras que LG Electronics Inc se disparó casi un 30 %.
Las acciones se vieron impulsadas por una serie de informes que sugieren que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se reunirá con los principales ejecutivos tecnológicos de Corea del Sur cuando visite el país a finales de esta semana.
Por su parte, el Nikkei 225 de Japón subió un 1 %, impulsado por las ganancias en tecnología. SoftBank Group Corp fue uno de los mejores valores del índice, con una subida de más del 10 % hasta máximos históricos.
Entre otras bolsas asiáticas, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,5 %, también impulsado por lo mismo.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas comenzaron la semana de forma contenida, después de que un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán pesara sobre las esperanzas de que un acuerdo para poner fin a su guerra, que ya supera los tres meses, pueda estar cerca.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0, 2 %, el DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia se mantuvieron prácticamente sin cambios, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido retrocedió un 0,3 %.
Los rendimientos de la deuda pública de la eurozona subieron, reflejando las apuestas de que el Banco Central Europeo podría elevar los tipos de interés para responder a los temores de una oleada inflacionaria impulsada por la energía en toda la zona monetaria.
Mientras, el rendimiento del bono alemán a dos años, considerado especialmente sensible a las expectativas sobre los tipos de interés, subió cinco puntos básicos hasta el 2,585 %. El bono alemán a 10 años, utilizado como referencia para el conjunto de la eurozona, avanzó cuatro puntos básicos hasta el 2,9757 %. Los rendimientos tienden a moverse de forma inversa a los precios de los bonos.
Mercados de EE. UU. y América
El ejército estadounidense ha declarado que bombardeó instalaciones de radar y centros de control de drones en Irán, tras la decisión de Teherán de derribar un dron estadounidense durante el fin de semana, según informó la agencia Associated Press.
Irán confirmó que ha lanzado un nuevo ataque en represalia y Kuwait señaló que había interceptado fuego de drones y misiles, según añadió la AP.
Los inversores han estado siguiendo con cautela los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las hostilidades en Oriente Próximo, que comenzaron con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.
En particular, los traders están pendientes de que pueda alcanzarse un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha argumentado que Irán quiere llegar a un acuerdo, mientras ambas partes continúan negociando sobre los puntos de fricción clave, en particular las ambiciones nucleares de Teherán.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron el lunes tras las fuertes caídas semanales, ya que la reanudación de los combates entre EE. UU. e Irán durante el fin de semana y el avance más profundo de Israel en el Líbano intensificaron las preocupaciones sobre los riesgos de suministro en Oriente Medio.
Los futuros del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, subieron un 3,1 % hasta los US$93,96 por barril, y el WTI llega a 3,56 % con US$90,60.
El oro al contado cayó un 0,8 % hasta US$4.501,54 la onza, mientras que los futuros del oro de EE. UU. retrocedieron un 1,3 % hasta US$4.532,22.
Entre otros metales preciosos, los precios de la plata subieron un 0,5 % hasta US$75,69. El platino avanzó un 1,1 % hasta US$1.940,95.
Los operadores siguen de cerca los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal y los próximos datos económicos de EE. UU., incluidos los indicadores del mercado laboral, en busca de nuevas pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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