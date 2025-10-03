Acciones de Canacol Energy vuelven a liderar la corrección del mercado

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del dos de octubre de 2025 en 1.848,94 puntos registrando una variación negativa de – 0,75 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 34,02 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.885 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $90.149 millones, mostrando una leve variación positiva de 0,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $90.075 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (variación del precio de – 1,40 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $30.348 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (variación del precio de – 1,19 %) que negoció $15.111 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Argos ordinaria (variación del precio de + 1,71 %) que transaron un monto de $7.007 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Canacol Energy (CNEC) que retrocede – 2,30 %.
- En la segunda casilla, los títulos de ISA (ISA) que caen – 2,23 %.
- Finalmente, las acciones de Mineros (Mineros) que bajaron – 2,20 %.
Las acciones del banco BBVA (BBVACOL) suben 8,70 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap