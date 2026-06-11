Acciones de Ecopetrol vuelven a tocar niveles de $3.000 después de cuatro años

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 10 de junio de 2026 en 2.262,54 puntos registrando una variación positiva de 0,45 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 9,41 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.180 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $305.687 millones, mostrando una variación negativa de 15,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $361.035 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,76 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $129.648 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,84 %) que negoció $60.446 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura – 0,23 %) que transaron un monto de $26.293 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones del banco BBVA (BBVACOL) que suben 5,26 %.
- En la segunda casilla, Terpel (Terpel) que avanzó 2,44 %.
- Finalmente, los títulos de Ecopetrol (Ecopetrol) que se valorizaron 1,76 % y después de cuatro años vuelen a tocar niveles de $3.000.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) cayeron – 7,23 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) caen 2,44 % y marcan un volumen de operaciones de $1.806 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap