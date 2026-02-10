Acciones de Mineros y Terpel lideran la subida de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 09 de febrero de 2026 en 2.396,01 puntos registrando una variación positiva de 1,09 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 15,86 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.562 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $194.500 millones, mostrando una variación negativa de 4,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $204.488 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,45 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $56.887 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 1,24 %) que negoció $49.098 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest + 0,74 %) que transaron un monto de $31.966 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Mineros (Mineros) que suben 2,63 %.
- En la segunda casilla, Terpel (Terpel) que avanzó 2,50 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que se valorizaron 1,80 %.
Las acciones de Títulos Inmobiliarios (TIN) cayeron – 2,10 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap