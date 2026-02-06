Mineros prevé producir 10.000 onzas más de oro en 2026; aprovechará precios e invertirá en Nicaragua

Mineros señaló que para 2026 espera ampliar la producción a corto plazo, con la finalidad de aprovechar los altos precios del oro en 2026. Otro de los puntos que harán parte de su estrategia será el crecimiento multianual. En cuanto a la producción de 2026, espera llegar de entre 213.000 y 233.000 onzas de todo, lo que representa un alza de 10.000 onzas frente a 2025.
Lo anterior también significa que la estrategia estará focalizada en el desarrollo de su eficiencia en operaciones para maximizar el flujo de caja.
En 2026, también espera que la propiedad Hemco, localizada en Nicaragua, tenga u desempeño entre 130.000 onzas y 140.000 onzas. A lo que agregaron que las operaciones en Panama & Pioneer tengan un rango sostenido en el costo de la onza.
Asimismo, 78 % del capital de crecimiento de la compañía está destinado a Nicaragua, lo cual se basa en una inyección de US$23 millones para ampliar Hemco. En cuanto a Nechí (Colombia), le apunta a una producción de 83.000 a 93.000 onzas en 2026.
“Más allá de estas ganancias inmediatas, Mineros está evaluando la instalación estratégica de un molino de 1.000 toneladas diarias que ya forma parte del inventario de activos de la compañía. Este proyecto se considera un ejercicio crítico de desatasco destinado a aumentar la producción en Nicaragua. Al abordar estos límites de procesamiento, la compañía está sentando las bases para una transición a una capacidad de producción significativamente mayor a largo plazo”, mencionó la organización, presidida por Daniel Henao.
En cuanto al programa de exploración, este se compone de US$17,3 millones. La empresa planea perforar 95.000 metros en 2026, y de ellos 75.400 serán en Hemco. También habrá exploración en el conocido “Triángulo Dorado”, que es una de las regiones más prolíficas para producción en Centroamérica.
En Colombia, espera completar 13.000 metros en perforación en Nechí, con un costo de US$4,1 millones; en Chile habría inversiones por US$2,2 millones y una perforación de 7.000 metros en el proyecto La Pepa.
