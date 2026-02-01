La Junta Directiva de Mineros S.A. ha emitido una convocatoria oficial a sus accionistas para una reunión extraordinaria de la Asamblea General, programada para el próximo 30 de abril de 2026.
El encuentro tendrá lugar en el Hotel Marriott de Medellín a partir de las 11:00 a.m.
El punto central de la agenda, y el de mayor impacto estratégico para la compañía, es la discusión y posible aprobación de un compromiso de fusión. Esta operación tiene como objetivo final la redomiciliación de la sociedad a través de una entidad vinculada.
Puntos clave del Orden del Día:
- Verificación del quórum e instalación.
- Lectura del Orden del Día.
- Designación de delegados para la revisión y aprobación del acta.
- Aprobación del Compromiso de Fusión para efectos de redomiciliación.
De acuerdo con la Ley 222 de 1995, los accionistas podrán ejercer su derecho de inspección durante los 15 días hábiles previos a la reunión.
Los documentos estarán disponibles en la sede principal de la empresa (Carrera 43A #14-109, Edificio Nova Tempo, Medellín) en horario de oficina.
Así mismo, la comunicación firmada por Augusto López Valencia, presidente de la Junta Directiva, recuerda que los accionistas podrán considerar derecho de retiro bajo las condiciones legales vigentes si se configura la fusión.
Representación: Quienes no puedan asistir podrán ser representados mediante poder escrito. Los modelos están disponibles en el sitio web oficial de la empresa.
Restricciones: Los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones ajenas durante la asamblea.
Así, este movimiento marca un hito importante para Mineros en su estructura corporativa internacional a futuro.