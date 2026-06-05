Acciones de Nubank suben 3,78 % y se recuperan tras fuerte retroceso

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 04 de junio de 2026 en 2.228,19 puntos registrando una variación negativa de – 0,48 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 7,75 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.070 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $155.436 millones, mostrando una variación negativa de 15,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $183.765 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol sin cambios 0,00 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $77.891 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,87 %) que negoció $14.578 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,66 %) que transó un monto de $12.933 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, los títulos de Cementos Argos preferencial (PFCemargos) que retroceden – 3,91 %.
- En la segunda casilla, Pei (Pei) que cae – 2,01 %.
- Finalmente, las acciones de Títulos Inmobiliarios (TIN) que bajaron – 1,94 %.
Las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) suben 2,78 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 3,78 % y marcan un volumen de operaciones de $10.887 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap