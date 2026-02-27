Acciones en Colombia caen con fuerza tras encuesta presidencial que favorece a Iván Cepeda

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 26 de febrero de 2026 en 2.283,91 puntos registrando una fuerte variación negativa de – 4,13 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,44 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap comienza una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.170 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.300 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $242.098 millones, mostrando una variación negativa de 2,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $247.303 millones.
Recomendado: Dólar en Colombia se dispara y llega a máximos de casi dos meses tras repunte de Iván Cepeda en nueva encuesta
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 5,09 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $82.812 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 3,43 %) que negoció $43.077 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 5,75 %) que transó un monto de $35.442 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, el Grupo Éxito (Éxito) que retrocede – 8,99 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que caen – 8,41 %.
- Finalmente, las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que bajaron – 6,13 %.
Las acciones Bolsa de la Valores de Colombia (BVC) suben 1,53 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap