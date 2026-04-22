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Estas son las acciones más recomendadas para invertir en Colombia

Analistas consultados por Fedesarrollo dicen cuáles son las acciones más recomendadas para invertir en Colombia.

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Riesgo país en Colombia
Foto: Sebastián Alvarado/Valora Analitik

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La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, que elabora Fedesarrollo, consulta a los analistas sobre las acciones más recomendadas para invertir en Colombia.

La opinión de los expertos tiene en cuenta los títulos que hacen parte del índice MSCI COLCAP.

En abril, las acciones más recomendadas para invertir en Colombia fueron la acción ordinaria de Ecopetrol y la acción ordinaria y preferencial de CIBEST al ser seleccionada cada una por el 41,7 % de los analistas.

En segundo lugar, se ubicaron la acción ordinaria del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y la acción ordinaria de Celsia, seleccionadas cada una por el 33,3 % de los analistas.

Acciones más recomendadas para invertir en Colombia
Imagen: Fedesarrollo

Sectores de las acciones más recomendadas para invertir en Colombia

“Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector energético, financiero y de holdings respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones del sector petróleo, de construcción y de consumo”, dice la encuesta.

Además de las acciones más recomendadas para invertir en Colombia, la medición pregunta a los administradores de portafolio acerca de los tipos de riesgo para los cuales planean establecer una cobertura en los próximos tres meses.

acciones en Colombia
Fotografía: Sebastián Alvarado, Valora Analitik

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“En abril, el 50 % de los encuestados (por encima del 48,2 % observado en marzo) afirma estar planeando una cobertura contra la tasa de interés en el corto plazo”, señala la medición.

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Tags: Acciones
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