Grupo Cibest anunció avances en su nuevo programa de recompra de acciones hasta por $1,35 billones

Tal como fue aprobado por los accionistas de Grupo Cibest (Bancolombia) el pasado 25 de marzo, el holding financiero anunció las más recientes decisiones alrededor de su nuevo programa de recompra de títulos en la Bolsa de Colombia y de Estados Unidos.
De acuerdo con lo informado por el conglomerado, su Junta Directiva reglamentó este martes el programa de readquisición de acciones ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, y ADR (American Depositary Receipts), por un monto de hasta $1,35 billones.
Como quedó establecido en la Asamblea de Accionistas, el programa tendrá un plazo de tres años contados desde la aprobación del reglamento, hasta el 21 de abril de 2029.
Grupo Cibest indicó también que el reglamento del Programa de Readquisición 2026 puede ser consultado en su sitio web
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Finalización del programa previo de recompra
Como parte de este anuncio, el holding de Bancolombia, Nequi, Wenia, Wompi, y las filiales de Centroamérica, dio a conocer que a partir de este martes finalizó el programa de readquisición aprobado en la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas del 9 de junio de 2025.
A manera de balance, el conglomerado indicó que con el programa que finaliza hoy se readquirieron 601.452 acciones ordinarias y 12,16 millones de acciones preferenciales, de las cuales 5,13 millones corresponden a ADR.
Este programa representa una ejecución de $690.022 millones y un 51,11 % del monto total aprobado para el Programa de Readquisición en 2025.
Adicionalmente, se informó que a la fecha, el número de acciones ordinarias en circulación es de 509.103.132 y el número de acciones preferenciales en circulación es de 439.957.804.
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