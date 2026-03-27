Los accionistas del Grupo Energía Bogotá (GEB) aprobaron la distribución de dividendos por $2,3 billones. Esto considerando que la compañía registró una utilidad neta de $3,4 billones en el ejercicio del 2025.
El aval se dio en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada este viernes 27 de marzo y que contó con la presencia del presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega.
El dividendo total quedó fijado en $250,8 por acción. A razón de $205 por dividendo ordinario y $45,8 por dividendo extraordinario.
Los recursos se pagarán así: la primera cuota por el 60 % hasta el 31 de julio de 2026 y la segunda por el 40 % hasta el 18 de diciembre.
La compañía cerró el 2025 con sólidos resultados financieros, reportando ingresos por $8 billones, así como un Ebitda consolidado de $5,9 billones.
Este año la firma tiene en la mira seguir expandiendo los territorios donde opera y diversificar su portafolio sin perder el foco en el sector energético. Esto considerando que el GEB tiene presencia en Guatemala, Perú, Brasil y Colombia con sus distintas filiales.
De igual forma, la compañía prevé la entrega de la línea Colectora, obra que conectará más de 1.000 MW de energía renovable de La Guajira al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Además de avanzar en el desarrollo de la planta de regasificación de TGI en este departamento para inyectar 250 millones de pies cúbicos por día de gas natural licuado.
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