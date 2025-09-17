Acipet llama a fortalecer la inversión en el desarrollo offshore para asegurar la soberanía energética de Colombia

En el marco del XXII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet) hizo un llamado a empresas, instituciones y al Gobierno Nacional para redoblar esfuerzos e inversiones que consoliden el desarrollo offshore en el país, destacando su papel estratégico en la seguridad y soberanía energética.
La presidenta de la Junta Directiva del gremio, Martha Villarreal, subrayó la importancia de mantener la motivación y el compromiso con la industria de los hidrocarburos. “Cada proyecto, cada alianza y cada decisión empresarial tiene el poder de dinamizar la economía, generar empleo y contribuir al crecimiento sostenible de Colombia. Invertir en el sector energético no es solo una apuesta rentable, es también una apuesta por el desarrollo y la transformación que nuestro país necesita”, afirmó.
La industria ratificó que los recursos actuales deben servir como un vehículo para financiar la transición energética hacia una matriz más limpia, sin desconocer el rol que petróleo y gas seguirán desempeñando en las próximas décadas.
Por su parte, Óscar Rincón, director ejecutivo de Acipet, llamó a superar las dificultades que enfrenta el sector, en especial aquellas relacionadas con el orden público.
“Cada barril que se deja de producir son regalías, impuestos, empleo y encadenamientos productivos que se cierran. Resolver los cuellos de botella regulatorios y de seguridad es fundamental para aprovechar nuestro potencial”, señaló.
Regalías y resultados exploratorios
Durante el encuentro, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reiteró la relevancia del sector en la economía nacional.
El presidente de la entidad, Orlando Velandia, informó que desde agosto de 2022 el recaudo de regalías por hidrocarburos ha alcanzado los $26,8 billones, lo que equivale a un promedio mensual de $740.000 millones.
Además, resaltó que en exploración se registran 21 pozos perforados de una meta de 35 para septiembre de 2025, con un balance de 39 descubrimientos en lo corrido del actual gobierno: 14 de gas, uno de petróleo y gas, y 24 de petróleo.
Velandia destacó que el offshore es clave para ampliar las reservas de gas del país. “Uno de los mayores retos para la entrada del gas offshore en Colombia es lograr una gestión social efectiva en las comunidades. Desde 2016 se han perforado 12 pozos y siete han sido exitosos, es decir, una tasa de éxito del 58 %”, precisó.
