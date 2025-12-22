Actividad económica en México creció 1,6 % en octubre

El Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) de México informó que la actividad económica se elevó levemente en octubre, recuperándose de una caída que había sufrido el mes anterior.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 1 % a tasa mensual, luego de haber caído 0,4 % en septiembre. A tasa anual, el aumento fue de 1,6 %.
El crecimiento de octubre superó la estimación prevista en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que proyectaba un crecimiento de sólo 0,5 %, además de que es la mayor variación mensual desde julio de 2024.
“El avance mensual estuvo impulsado principalmente por las actividades primarias y terciarias, mientras que el sector industrial continúa mostrando debilidad, particularmente en la manufactura, misma que se mantuvo en terreno de contracción”, dijo la entidad en un comunicado de prensa.
Sin embargo, aun con este rebote, especialistas coinciden en que la actividad económica mexicana sigue mostrando rasgos de debilidad y estiman un crecimiento anual de solo 0.4-0.6% en todo 2025.
Según el informe de Inegi, durante octubre, las actividades primarias (agropecuarias) repuntaron 1,4 %; las terciarias (comercio y servicios), 1,2 %, y las secundarias (industriales) crecieron 0,7 %.
Como se lee en un informe de El Economista, especialistas de Monex aseguraron que hacia el cierre de 2025 persisten retos asociados al debilitamiento de las manufacturas, la incertidumbre del entorno comercial y un contexto político-económico interno presionado, lo que seguirá limitando las perspectivas de crecimiento.
La inflación en México
En otros indicadores, a principios de este mes el Inegi informó que la inflación del país se ubicó en 3,8 % para el mes de noviembre. En el dato mensual, el incremento fue de 0,66 %.
En noviembre de 2025, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron electricidad; colectivo; jitomate; así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, con incrementos en sus precios. En contraste, el vino de mesa.
En contraste, el aguacate; la papa y otros tubérculos; y el ron, disminuyeron sus precios.