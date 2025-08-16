Con una inversión de $15.851 millones para beneficiar a 3.018 familias, el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) suscribieron la segunda fase del convenio para impulsar el desarrollo rural de comunidades campesinas, indígenas y afro en el departamento del Cauca.
Este convenio es uno de los principales resultados de la Mesa de Diálogo del Norte del Cauca, instalada en 2022 como un espacio de construcción colectiva entre las comunidades, el Gobierno y el sector azucarero.
“Esta alianza estratégica entre el movimiento agrario, el empresariado y el Gobierno demuestra, en un país todavía azotado por la guerra, que sí es posible lograr un gran Acuerdo Nacional por la paz”, manifestó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
En la primera fase del proyecto -lanzada en mayo de 2024- se beneficiaron 1.200 familias productoras de café, cacao y caña panelera, se contribuyó al mejoramiento de más de 1.800 hectáreas de café, cacao y caña panelera, y se impulsó la creación de empresas comunitarias en la región.
Para ese entonces, la iniciativa tuvo una inversión de $13.602 millones para mejorar y renovar cultivos, implementar prácticas sostenibles, fortalecer la infraestructura agroindustrial y avanzar hacia la consolidación de un modelo de desarrollo rural con identidad territorial y enfoque étnico.
“Esta alianza es poderosa y esperamos que se mantenga en el tiempo, porque la unión de las comunidades, con el apoyo del Gobierno y del sector privado, es la mejor receta para poder hablar de bienestar y de transformación, afirmó a su turno Claudia Calero, presidenta de Asocaña.
¿Cómo será la segunda fase?
La siguiente fase del convenio comenzará en este segundo semestre del año y tendrá la participación de las comunidades indígenas, representadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), las cuales trabajarán en una cuarta línea productiva: el arroz.
Con esta etapa, la ‘Apuesta por el desarrollo rural del norte del Cauca’ llegará a 13 municipios con una intervención de más de 3.400 hectáreas. Además, se continuará con la tecnificación de los sistemas productivos para la consolidación de las empresas comunitarias que transforman y comercializan productos con valor agregado.