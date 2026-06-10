Acumular descansos por haber ido a votar en Colombia: esto es lo que se permite

Por votar en Colombia, la norma establece una serie de beneficios en favor de los trabajadores; sin embargo, hay también una serie de restricciones.
Para el caso local, a cuenta de las dos instancias presidenciales, los colombianos tienen por ley el descanso de media jornada laboral.
Sin embargo, justamente por ser dos comicios, la duda se centra en si por votar en Colombia, tanto en primera como en segunda vuelta, un trabajador puede acumular las medias jornadas y tener un día completo remunerado.
La norma deja en claro que cada jornada electoral es un evento independiente, por lo que se genera su propio certificado electoral.
Lo que se descansa por votar en Colombia: el beneficio clave para trabajadores
De esta manera, el votante que es trabajador mantiene el derecho a media jornada de descanso por cada una de las votaciones.
Sobre si se pueden acumular los beneficios, la ley aclara que la media jornada libre por votar debe ser pedida dentro de los 30 días calendario siguientes al día de la votación.
Para que pueda o no ser acumulada, la norma no establece ningún tipo de restricción, pero ya depende de un acuerdo entre el empleado y el empleador, sin afectar el correcto funcionamiento de la empresa.
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La ley es clara en que, para acceder a este beneficio, el trabajador debe haber presentado el certificado por votar en Colombia, que se entrega al final del proceso de sufragio.