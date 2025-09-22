Los administradores de conjuntos residenciales en Cartagena recibieron un anuncio relevante por parte de la Alcaldía Distrital: la puesta en marcha de un sistema virtual que permitirá a administradores, revisores fiscales y representantes legales inscribirse de manera digital para adelantar diferentes trámites relacionados con la gestión de los conjuntos residenciales.
Con esta medida, el Distrito busca facilitar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de respuesta y evitar desplazamientos presenciales que suelen representar costos adicionales y mayores cargas para quienes tienen a su cargo la administración de estas propiedades en la capital de Bolívar.
De acuerdo con Emilio Molina, director de Control Urbano, este avance representa un paso importante en el proceso de digitalización y simplificación de los trámites públicos. Señaló que la iniciativa responde a las necesidades planteadas por los administradores de los conjuntos residenciales, quienes a partir de ahora contarán con un sistema más accesible y con procedimientos más claros y transparentes.
El funcionario recordó que esta implementación está alineada con la estrategia de modernización institucional impulsada por la Alcaldía, cuyo propósito es optimizar la gestión pública y garantizar un servicio más eficiente a los ciudadanos. En sus palabras, se trata de un ejercicio de transformación que contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones mediante el uso de herramientas tecnológicas.
¿Cómo pueden acceder los administradores de conjuntos residenciales a este beneficio?
Los administradores de conjuntos residenciales interesados en utilizar la nueva plataforma deberán ingresar al portal web oficial del Distrito. Una vez allí, deberán dirigirse a la sección “Trámites en Línea”. Si ya cuentan con registro, podrán iniciar sesión con su usuario y contraseña; de lo contrario, será necesario crear una cuenta para acceder al sistema.
Dentro de la plataforma, los usuarios podrán elegir el trámite que deseen realizar, como la inscripción inicial o el cambio de representante legal del conjunto residencial. Posteriormente, deberán diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar los documentos requeridos en formato digital. El sistema ha sido diseñado para permitir el envío rápido de la solicitud, lo que garantiza mayor agilidad en la gestión.
Además, la herramienta incorpora funciones que facilitan la verificación de los documentos cargados, lo que evita reprocesos y contribuye a que las solicitudes puedan ser atendidas con mayor prontitud. La expectativa de la Alcaldía es que esta digitalización reduzca de manera significativa los tiempos de respuesta y brinde a los administradores mayor seguridad en la gestión de sus trámites.